МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс доллара почти не меняется к евро и иене в четверг днем в ожидании статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1758 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,176 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,98 иены со 105,96 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) находился на уровне закрытия предыдущего дня и составлял 93,63 пункта.

Трейдеры в четверг ждут еженедельных данных с рынка труда США. Так, до открытия торгов на Уолл-стрит будет опубликована статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США за предыдущую неделю. Аналитики ждут снижения показателя до 820 тысяч с 837 тысяч неделей ранее.

Кроме того, рынки продолжают следить за политическими новостями из США, оценивая возможный исход президентских выборов и перспективы дальнейшей помощи экономике. "В целом инвесторы, похоже, больше сосредоточились на увеличивающихся шансах на победу Джо Байдена и на том, что это может означать для пакета экономической поддержки после выборов", — считает аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Ранее на этой неделе президент страны Дональд Трамп заявил, что до выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за разногласий по объему поддержки. Однако позднее Трамп призвал конгресс принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов подписать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.