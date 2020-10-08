МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Алексей Волин покинет пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ближайшие дни — пишет "Ведомости" со ссылкой на источники из медиакомпаний. Волин курировал в Минцифры медиаиндустрию и интернет с 2012 года.

В разное время возглавлял технологическую компанию, разрабатывающую новую систему дистанционных платежей А3, кинокомпанию "Амедиа" и издательский дом Родионова.

Три года (с 2000 — 2003 годы) курировал вопросы СМИ, PR, культуры, образования, спорта и туризма в аппарате правительства РФ.

До этого был председателем правления в РИА "Новости" и начальником управления правительственной информации аппарата правительства России.