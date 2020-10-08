МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,58%, до 5 долларов, "Новатэка" — снизилась на 0,07%, до 139,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,58%, до 57,8 доллара, "Газпрома" — на 0,4%, до 4,24 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 1,08%, до 18,32 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 3,12%, до 24,44 долларов, "Северстали" — на 1,27%, до 12,8 доллара, расписок НЛМК — снизилась на 1%, до 21,88 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,25%, до 0,81 доллара, Сбербанка – снизились на 0,05%, до 10,68 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,4%, до 25 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,51%, до 6,06 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,21%, до 14,4 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,87%, до 2,83 доллара.