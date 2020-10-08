МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 338 779, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996). Всего в мире было выявлено более 36 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.