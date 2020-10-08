КИЕВ, 8 окт /ПРАЙМ/. Украина подписала меморандум о взаимопонимании с британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance (UKEF), которое предоставит кредитные гарантии в размере до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов, сообщила в четверг пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом. В среду украинского лидера и его супругу Елену приняли в Букингемском дворце герцог и герцогиня Кембриджские. В тот же день прошла встреча министров иностранных дел двух стран Доминика Рааба и Дмитрия Кулебы.

По информации пресс-службы Зеленского, в соответствии с меморандумом UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для британо-украинских торговых контрактов.

"Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины", — цитирует Зеленского пресс-служба.

По его словам, поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

"Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими", — сказал президент.

По информации офиса президента Украины, UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под ставку — 2,5% в евро и 3,5% — в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, — три года, уровень локализации британской доли производства — 20%.