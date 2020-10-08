УФА, 8 окт /ПРАЙМ/. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, ограничивающее деятельность сферы общественного питания в регионе в ночное время в целях нераспространения коронавируса.

"С 9 октября до особого распоряжения ограничивается деятельность общепитов с 23.00 до 07.00, кроме обслуживания на вынос и доставки", — говорится в распоряжении главы Удмуртии, опубликованном на правовом портале региона.

Ранее Бречалов вернул в регионе обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперштаба, в Удмуртии зарегистрированы 6275 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4158 человек выздоровели, 112 летальных случаев, при этом три из них — за последние сутки.