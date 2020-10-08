МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 октября посетит Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина.

"Девятого октября 2020 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Республику Армения (г. Ереван) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящее заседание станет 24 по счету с начала работы Евразийского экономического союза и пятым — в текущем году. Предыдущая встреча глав правительств состоялась 17 июля 2020 года в Минске.

Так, в соответствии договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Евразийский межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договора и решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные договором и международными договорами в рамках Союза.

"В рамках Евразийского межправительственного совета рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного сотрудничества государств-членов Союза. В 2020 году в органах Союза председательствует Республика Белоруссия", — добавляется в сообщении.