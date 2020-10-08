МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Евразийский межправительственный совет рассмотрит 9 октября в Ереване стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на заседании предполагается принять решение о проработке совместных мер поддержки экспорта товаров государств-членов. Также главы правительств обсудят вопросы регулирования внешней электронной торговли товарами в Союзе, маркировки отдельных видов продукции средствами идентификации и формирования бюджета Евразийского экономического союза на 2021 год.

"В целях увеличения взаимной торговли в рамках Союза на заседании планируется утвердить совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании зачитают доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности Союза, в том числе о реализации плана мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза на 2018-2019 годы, исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2019 год, а также состоянии взаимной торговли между государствами-членами в 2019 году.