8 октября (Dow Jones). Дефицит бюджета США в финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличился в три раза, что было обусловлено борьбой с пандемией коронавируса, которая вызвала рецессию в американской экономике. Об этом в четверг сообщили в бюджетном управлении конгресса США.

Согласно представленным данным, дефицит бюджета за 2020 финансовый год составил 3,1 трлн долларов США против 984 млрд долларов годом ранее. Таким образом, дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года, когда государство финансировало масштабные военные операции с целью помочь закончить Вторую мировую войну.

Увеличению дефицита способствовал резкий рост расходов федерального правительства на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики США в сочетании с выпадением доходом бюджета на фоне повсеместного прекращения работы компаний и массовых увольнений.

Поступления в бюджет за отчетный период составили 3,4 трлн долларов, на 1,0% меньше, чем за предыдущий финансовый год. Наиболее существенное сокращение поступлений было отмечено в марте, когда коронавирус начал распространяться по США. Бюджетные расходы выросли на 6,5 трлн долларов, или на 47% по сравнению с предыдущим годом, поскольку правительство нарастило траты на займы для малого бизнеса, повышенные пособия по безработице и стимулирующие выплаты для американских домохозяйств.

— Автор Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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