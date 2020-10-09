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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Тонкая трастная линия — В результате акционерного конфликта еще один крупный бизнесмен оказался под следствием. После обыска был доставлен на допрос и задержался там до позднего вечера по подозрению в особо крупном мошенничестве Михаил Хабаров — исполнительный директор подконтрольного ЦБ банка плохих активов "Траст". По версии следствия, господин Хабаров похитил у своего бывшего партнера по группе компаний "Деловые линии" Александра Богатикова около 842 млн руб. Защита господина Хабарова, который причастность к мошенничеству отрицает, отмечает, что в основу дела лег давний конфликт между бизнесменами.

— Добыча мечт — Спрос на нефть в мире прекратит расти лишь в конце 2030-х годов, после чего останется стабильным как минимум до 2045 года, следует из годового аналитического доклада ОПЕК. Это своего рода ответ нефтяного картеля на появившиеся в последнее время многочисленные оценки, по которым исторический пик спроса на нефть был пройден в 2019 году. В ОПЕК также ожидают, что нефтяной рынок полностью оправится от последствий коронавируса в 2022 году, после чего добыча стран картеля и России будет расти. Аналитики называют оценки ОПЕК адекватными.

— Для капвложений смонтирована база — Белый дом завершил формирование нормативной базы, которая необходима для запуска давно обещанного инвесторам механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В условиях сокращения госинвестиций власти считают соглашения ключевым инструментом для восстановления экономики. Хотя ранее принятый закон о СЗПК получил одобрение участников рынка, предприниматели и эксперты указывают на необходимость его доработки, в том числе в части компенсации затрат инвесторов.

— Есть стало жестче, есть стало дешевей — На фоне снижения доходов потребителей в России быстро растут сети, работающие в формате жестких дискаунтеров. За три года количество таких объектов увеличилось почти на четверть. Тенденция сохранится и будет усугубляться, полагают аналитики. Подтверждением этому может служить, в частности, выход в нишу продуктовых ритейлеров федерального уровня.

— Обвиняй и властвуй — "Ъ" ознакомился с подписанным 7 октября протоколом заседания рабочей группы по совершенствованию института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) у вице-премьера Виктории Абрамченко 11 сентября. Декларируя приоритет самостоятельной утилизации компаниями отходов над уплатой экосбора, чиновники договорились лишить этой возможности импортеров и ищут способы обосновать неэффективность ассоциаций бизнеса, исполняющих РОП. Участники рынка и эксперты видят в этом новую попытку избавиться от наиболее мотивированных сторонников РОП.

— Бизнес выводят на биржу труда — Минтруд предлагает ужесточить требования к работодателям в части выполнения квот на трудоустройство инвалидов. Поправками к законодательству компаниям предлагается вменить в обязанность не только создание рабочих мест для таких сотрудников, но и их наем на эти позиции. Работодатели, не выполняющие новые требования, не смогут претендовать на компенсацию своих расходов на создание рабочих мест и будут наказываться штрафами.

— Патенты не идут в оборот — В прошлом году в Роспатенте зарегистрировано 3257 распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы по договорам о предоставлении права использования, об отчуждении права, о залоге исключительного права и прочим договорам — показатель впервые за последние годы превысил пиковый уровень 2013 года (рост за год составил 6,4%), свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

— Алексей Навальный углубил рОЗХОждения — Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу отчиталось в четверг о промежуточных результатах предварительной проверки по факту экстренной госпитализации Алексея Навального в Омске. Полицейские заявили, что в омский аэропорт, где самолет экстренно сел после того, как господину Навальному стало плохо, до этого с сервера, расположенного в Германии, поступило сообщение о минировании. В связи с этим МВД возбудило уголовное дело.

— Бывшему полковнику дали не то место — Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Суд счел доказанным, что полковник Хизриев собирался дать взятку в размере $6 млн неустановленному должностному лицу, чтобы занять место главы дагестанского МВД. Осужденного лишили звания. Различные сроки получили и его подельники, причем самое суровое наказание —11 лет заключения — получила безработная Луиза Мержоева.

— Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд — Как стало известно "Ъ", заключение под стражу Басманным судом Москвы шести бывших и действующих руководителей различного ранга Пенсионного фонда России (ПФР) стало продолжением громкого расследования в отношении арестованных ранее первого заместителя главы фонда Алексея Иванова и директора департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв" Алексея Копейкина. В настоящий момент эти дела объединены.

— Фенола ля комедия — Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфатов в 2,2–10,8 раза обнаружено в реках, впадающих в Авачинский залив (Камчатка). Расширенные результаты проб в четверг представил Росприроднадзор. Опрошенные "Ъ" ученые и экологи указывают, что обнародованных данных явно недостаточно для установки причины бедствия, от которого погибли 95% морских организмов, живущих на дне бухты. Они сомневаются, что указанные вещества могли спровоцировать такие масштабные последствия.

— Снайпер проглядел прицелы — Как стало известно "Ъ", старший лейтенант, вернувшись с войны в Сирии и возглавив снайперскую роту 205-й отдельной мотострелковой бригады, по итогам недолгого командования ею получил судимость за халатность и взыскание в размере почти 4 млн руб. Именно на такую сумму при до конца не выясненных обстоятельствах из подразделения боевых снайперов бесследно исчезли оптические приборы и бронежилеты.

— Аттракцион невиданной сдержанности — В США прошли первые и единственные в этом электоральном цикле дебаты кандидатов в вице-президенты: республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис спорили об экономике, коронавирусе, абортах и торговой войне. Чего в этих дебатах не было, так это личных оскорблений и неготовности слушать оппонента, которыми отметились кандидаты на высший в стране пост Дональд Трамп и Джо Байден на своей первой очной предвыборной встрече неделю назад. В четверг же стало известно, что во вторых дебатах господин Трамп решил не участвовать.

— Идет война нагорная — Четверг оказался богатым на новости как с фронта, так и из тыла нагорно-карабахского конфликта. На фоне серьезных боев на южном участке фронта, неподалеку от города Джебраила, армянские власти занимались поисками врагов внутри страны. Речь шла о распространителях слухов о том, что "это на самом деле договорная война" и "удерживать позиции нет смысла". После гневного заявления на эту тему премьер-министра Армении Никола Пашиняна от должности был освобожден глава Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамян.

— Киргизия потеряла президента — Власти Киргизии пытаются стабилизировать ситуацию в республике, где от протестов пострадали уже больше 1 тыс. человек. Силовые структуры в четверг закрыли границы для выезда должностных лиц и объявили себя "вне политики". При этом о возвращении к работе заявили подавшие ранее в отставку премьер-министр Кубатбек Боронов и мэр Бишкека Азиз Суракматов. Так или иначе, положение президента Сооронбая Жээнбекова остается шатким — ему по-прежнему грозит импичмент.

— Маскарад во время чумы — Эпидемия коронавируса в России снова на подъеме, и многие больницы опять не смогли подготовиться. Но узнать об этом можно только из первых рук и почти всегда неофициально: местные минздравы уверяют, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 100%. Говорить открыто решаются единицы.

— Вторая волна?— "Ъ" продолжает рассказ о ситуации вокруг уникального проекта третьего сектора — Национального регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ). Минздрав РФ предлагает поправками к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (№323ФЗ) исключить НКО-регистры из строителей Федерального регистра и развивать этот вид донорства силами своих клиник. На этот раз в дискуссию включилась статс-секретарь Минздрава Александра Дронова. НКО-регистры, пишет она в Русфонд, могут строить Федеральный регистр, 323-ФЗ и сейчас гарантирует это право.

— ТЭС предложено не сорить деньгами — По данным "Ъ", "Совет рынка" предлагает пересмотреть расчет платежей за мощность для мусоросжигающих электростанций (МТЭС) "Ростеха". Основная выручка МТЭС, по мнению регулятора, должна состоять из доходов от сжигания мусора, а не платежей энергорынка, которые и так должны составить около 18 млрд руб. в год. В "Ростехе" же считают, что такой подход приведет к росту тарифов населения за вывоз мусора на 400%.

— Заемщиков оценили ставочным порядком — Согласно данным Банка России, по ряду розничных кредитов ставки российских банков выросли впервые с апреля этого года. Эксперты считают, что говорить о развороте тренда к росту стоимости кредитов пока рано, но признаки стабилизации ставок уже видны. Банкиры же неофициально говорят о том, что кредиты стали выдавать более широкому кругу клиентов, из-за чего могли вырасти средний уровень риска и, как следствие, фактические ставки по выданным кредитам.

— У свинины продолжается сезон шашлыков — Бурный рост производства и затянувшийся сезон шашлыков обеспечили улучшение показателей производителей свинины. Это единственный вид мяса, потребление которого увеличивается. От говядины россияне отказались из-за высокой цены, а на баранину негативно повлияли ограничения Россельхознадзора.

— Акциям "Аэрофлота" не хватает пассажиров — Размещение акций "Аэрофлота" не вызвало большого спроса со стороны российских институциональных инвесторов. Их не привлекла даже цена 60 руб., оказавшаяся более чем на 20% ниже конца сентября, когда были объявлены параметры SPO. Опрошенные "Ъ" представители управляющих компаний говорят о высокой неопределенности ближайших перспектив компании, хотя допускают появление интереса к ней через год.

— В НПФ акции не растут — Несмотря на рост стоимости акций на биржах, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в третьем квартале почти не стремились увеличивать их долю в портфелях. Многие, наоборот, предпочитали фиксировать прибыль по этим бумагам. В результате в агрегированном портфеле НПФ доля акций сохраняется на многолетних минимумах. Однако при условии снижения политических и эпидемиологических рисков эта доля может начать увеличиваться.

— Биржевые фонды пошли в народ — В осенние месяцы на рынке доверительного управления произошла новая волна формирований биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). За последние две недели на Московскую биржу управляющие компании вывели четыре новых БПИФа. При этом на фоне роста числа потенциальных клиентов компании развернули острую конкурентную борьбу, снижая свои комиссионные.

— Сам себе краболов — Госпрограмма развития судостроения не предусматривает субсидий на строительство краболовов, следует из проекта вносимых в нее изменений. Общий объем субсидий должен был составить 4,5 млрд руб. Добытчики краба опасаются, что, поскольку ссылка в проекте дается на проект бюджета, они так и не будут выделены. Но для судоверфи "Звезда" дополнительные 30 млрд руб. все же нашли. По мнению экспертов, пренебрежение строительством высокотехнологичных судов в пользу крупноузловой сборки с точки зрения развития компетенций выглядит сомнительным.

— Самолеты сняли с камер — Правительство уже в третий раз отложило обязательное оснащение самолетов видеокамерами — на этот раз на 2023–2025 годы. Теперь требования распространят и на иностранных перевозчиков. Затраты на такое оборудование без учета трансляции видео оцениваются в пределах $500 тыс. на лайнер, что в нынешней кризисной ситуации создаст дополнительные издержки для отрасли. Но основной сложностью остается вопрос онлайн-передачи данных в высоком качестве: в авиакомпаниях полагают, что потребуется новая отсрочка.

— Российские фосфаты слились из США — Хотя США отложили решение в рамках расследования в отношении импорта фосфорных удобрений из России и Марокко, их стоимость выросла на треть, до рекордного уровня за последние десять лет. Дело в том, что на фоне расследования поставки почти прекратились, а североамериканская Mosaic не может покрыть растущий спрос. На других крупнейших рынках цены также постепенно восстанавливаются после падения в 2019 году, но столь же резкого роста эксперты не ожидают.

— "Росатом" оцифрует туристов — Госкорпорация "Росатом" выходит на туристический рынок. Ее структуры планируют к 2030 году запустить в 15 городах страны цифровые платформы для туристов и рассчитывают заработать на них до 2,5 млрд руб. за счет интеграции турфирм, гостиниц и ресторанов. Аналитики отмечают, что подобных агрегаторов на рынке уже достаточно, включая запущенный летом в Москве государственный Russpass, и на этом фоне у проекта "Росатома" нет особых преимуществ. Однако он может стать базой для внедрения более масштабного замысла госкорпорации, "умных городов", которые потребуют существенных трат от муниципалитетов.

— Добыча мечт — Спрос на нефть в мире прекратит расти лишь в конце 2030-х годов, после чего останется стабильным как минимум до 2045 года, следует из годового аналитического доклада ОПЕК. Это своего рода ответ нефтяного картеля на появившиеся в последнее время многочисленные оценки, по которым исторический пик спроса на нефть был пройден в 2019 году. В ОПЕК также ожидают, что нефтяной рынок полностью оправится от последствий коронавируса в 2022 году, после чего добыча стран картеля и России будет расти.

— "Закон Яровой" усилится аппаратно — Несмотря на перенос вступления в силу требования по ежегодному расширению хранилищ информации в рамках "закона Яровой", "Ростелеком" провел одну из крупнейших закупок оборудования для его исполнения. Оператор потратит 7,8 млрд руб., в том числе на решения входящей в "ИКС Холдинг" компании "МФИ Софт". Объем закупки может говорить о том, что оборудование понадобится "Ростелекому" не только для собственных нужд, но и для "аутсорсинга" исполнения требований закона для дочерней Tele2 и небольших провайдеров, считают эксперты.

— "Мы хотели строить фабрику-кухню, но кризис помешал" — В начале этого года в одной из известных сетей кофеен — "Даблби" — начался конфликт с основательницей Анной Цфасман из-за расхождения во взглядах с другими совладельцами. В итоге она отошла от оперативного управления компанией. О том, что теперь происходит в сети, и о разрыве отношений с ключевыми франчайзи "Ъ" рассказала новая управляющая "Даблби" Александра Вантье.

— Пингвиненок Лоло не вписался в коллекцию — Создатели детского телеканала "Пингвин" пытаются оспорить в суде право "Союзмультфильма" на его "золотую коллекцию" анимации. Требование было выдвинуто в ответ на попытку студии взыскать с телеканала компенсацию за нарушение прав на персонажа — пингвиненка Лоло. Вероятность оспорить передачу коллекции "Союзмультфильму" маловероятна, уверены юристы, хотя несколько лет назад о том, что она была совершена с нарушением закона, в суде заявлял и Госфильмофонд, затем отозвавший свой иск.

— "Витрину ТВ" оформляют ко второму чтению — Операторы платного ТВ подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об обязательном поставщике телеконтента в интернете, которым каналы хотят сделать компанию "Витрина ТВ". Вместо ее софта операторы предлагают использовать для защиты контента DRM-решения, которые развивают в том числе Microsoft, Apple, Google и другие крупные мировые компании. В продвигающей "Витрину" "Национальной Медиа Группе" (НМГ) возражают, что такой вариант не позволит беспрепятственно управлять рекламными вставками, как хотят телеканалы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство запускает механизм защиты капиталовложений — Правительство запускает специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов. Об этом в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

— В Москве зафиксирован антирекорд на рынке офисной недвижимости — Всего за девять месяцев 2020 г. в Москве было продано или сдано в аренду 622 000 кв. м офисов, следует из отчета консалтинговой компании JLL. При этом в III квартале были заключены сделки всего на 149 000 кв. м. Это в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2006 г., отмечает член совета директоров JLL Алексей Кучвальский. Снижение количества сделок на офисном рынке подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" консультанты.

— ФСБ поможет спецслужбам Киргизии восстановить порядок — Россия надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии, для этого директор ФСБ Александр Бортников поддерживает контакты со своим киргизским коллегой – и. о. председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Об этом по своей инициативе заявил 8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Геннадий Зюганов отсматривает кандидатов в депутаты — КПРФ до 12 октября должна решить, кому передать мандат, освободившийся после смерти депутата Госдумы Вахи Агаева, сказал "Ведомостям" собеседник в руководстве КПРФ. Основных претендентов два, заметил собеседник: это экс-губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома Сергей Левченко и кандидат в мэры Москвы на выборах 2018 г. предприниматель Вадим Кумин.

— Стал известен кандидат на должность куратора медиаотрасли в Минцифре — Новым куратором медиаиндустрии в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в статусе замминистра может быть назначена референт управления президента по общественным связям и коммуникациям Бэлла Черкесова, сообщил "Ведомостям" топ-менеджер медиакомпании и подтвердили собеседник "Ведомостей", близкий к Минцифре, и в администрации президента.

— ФАС просят обратить внимание на московский капремонт — Работающий при "Яблоке" центр антикоррупционной политики проанализировал закупки столичных властей и сообщил о признаках конфликта интересов в работе ряда московских чиновников, якобы связанных со строительным бизнесом. В тексте расследования (есть у "Ведомостей") утверждается, что за картельным сговором стоят директор казенного учреждения "Дирекция капремонта" Москвы Алексей Бутусов, а также замглавы управы Басманного района Сергей Сальников. Яблочники обвинили их "в конфликте интересов на всех закупках с участием вероятного картеля".

— Госбанки спасают бюджет — В среду Минфин вновь побил рекорд по размещениям ОФЗ. Облигаций с плавающим купоном с погашением в 2030 г. было продано на рекордные 315,7 млрд руб. при спросе в объеме 316,3 млрд руб. и цене отсечения 95,2% от номинала. Классические ОФЗ с погашением в 2025 г. были размещены на 30 млрд руб. при спросе 51,7 млрд и цене отсечения 97% от номинала. Таким образом, за день Минфин занял на внутреннем рынке 345,7 млрд руб., почти на 20% выполнив квартальный план заимствований (2 трлн руб.).

— Как химики учились переписывать "код жизни" — Француженке Эмманюэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне присудили Нобелевскую премию за метод редактирования генома CRISPR/Cas9. В пресс-релизе Нобелевского фонда их метод поэтически назван "переписыванием кода жизни".

— Mail.ru Group получит контроль в разработчике мобильной игры Grand Hotel Mania — Mail.ru Group договорилась о покупке 51,16% разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft, следует из раскрытия интернет-компании на Лондонской фондовой бирже. После завершения сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в октябре 2020 г., Deus Craft станет частью игрового подразделения Mail.ru Group – My.Games.

— Поставщики закрывшегося ритейлера Fashion House открыли сеть с похожим названием — Fashouse – это обновленная сеть магазинов одежды Fashion House, указано на сайте ритейлера. Ее магазины открылись в торговых центрах "Шоколад" в подмосковном Реутове, Columbus у ст. м. "Пражская", "Город Лефортово" на ш. Энтузиастов и "Вива!" в Бутове. "Мы, группа акционеров, которые одновременно являются поставщиками, возрождаем легендарную торговую сеть", – отмечается на сайте.

— ОПЕК не видит альтернативы нефти в ближайшую четверть века — Нефть останется доминирующим источником энергии в мире вплоть до 2045 г., сохранив свою долю в мировом энергобалансе на уровне около 30%. Об этом говорится в ежегодном обзоре ОПЕК World Oil Outlook 2020, опубликованном 8 октября. В целом на ископаемые виды топлива – нефть, газ и уголь – совокупно придется 72,5% мирового энергобаланса, следует из доклада организации.

— Страховщики ждут открытия магазинов автозапчастей — Стоимость "корзины автозапчастей", от которой зависит размер выплат в ОСАГО, выросла на 23%, размер самих выплат увеличился при этом только на 14%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Эти данные основаны на ценах в обновленном 20 сентября справочнике средней стоимости запчастей, на основе которого и рассчитывается выплата.

— НРА предупреждает о возможном перегреве фондового рынка — Возрастающий аппетит инвесторов к рисковым инструментам может привести к перегреву отечественного фондового рынка и, как следствие, его обвалу из-за расхождения фундаментальных показателей деятельности с текущей рыночной оценкой компаний, утверждается в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА) "Рынок управляющих компаний. Прогноз до 2021 г.".

— Пчелам помогают роботы — Мировая популяция пчел стремительно сокращается: по информации Greenpeace, с 1947 г. количество пчелиных семей в мире упало на 60%. А в 2019 г. пчеловоды в США потеряли 44% своих колоний, сообщает CNN со ссылкой на исследование Мэрилендского университета. В Европе смертность насекомых выросла в среднем до 20% в год. Под угрозу попадают не только фермеры, производящие мед и предлагающие услуги коммерческого опыления, но и значительный объем мирового урожая.

— Как сдать новый отчет о дистанционных работниках — Согласно указу мэра Москвы № 97-УМ от 6.10.2020 работодатели Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам. Кроме того, начиная с 12 октября работодатели еженедельно должны сдавать отчеты, содержащие информацию об общем количестве работников, переведенных на дистанционную работу, сведения о номерах мобильных телефонов, автомобилей и проездных документов этих работников.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Победа чистыми руками — Как противостоять коронавирусу — вакцинироваться, сидеть дома, уезжать с детьми в теплые края? Об этом и других важных аспектах противостояния COVID-19 спросили журналисты "Российской газеты" на "Деловом завтраке" главу Роспотребнадзора Анну Попову.

— Земля содрогнулась… — После прогремевших в среду взрывов на складах боеприпасов под Рязанью люди начинают приходить в себя, прикидывают ущерб и радуются, что живы. Местные власти выплатят пострадавшим от взрывов от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба.

— Рубль ищет прежний курс — Курс рубля уверенно укреплялся в четверг благодаря повышению цен на нефть и росту российского долгового рынка: доллар потерял 50 копеек, евро — 80 копеек. Однако пока рублю не удается выбраться из тревожного коридора, в котором он оказался в сентябре.

— Метр во весь рост — Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов. Утвержденные показатели стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "РГ". Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья.

— Двойник не заплатит — Минюст подготовил законопроект, решающий проблему так называемых двойников: когда чужие долги взыскиваются с полных тезок. Предполагается, что в судебных приказах должны будут указываться дата и место рождения взыскателя и должника.

— Спасать напрямую — Ситуация в Рязанской области, где произошел пожар с последующими взрывами на складах с боеприпасами, стала одной из главных тем президентского совещания по вопросам МЧС. Также речь шла о новой технике для спасателей. Кроме того, Владимир Путин указал переходить на прямые закупки.

— Пятерка за 1945 — В день окончания Второй мировой войны по всей стране и за ее пределами прошел "Диктант Победы". "Площадки для диктанта были организованы во всех городах нашей страны с населением более пяти тысяч человек и в 76 странах за рубежом, — сказал, подводя итоги акции, глава Российского исторического общества (РИО), сопредседатель организационного комитета "Наша победа" Сергей Нарышкин. — Поистине масштаб впечатляющий".

— Куда баррель катится — Денежный поток от экспорта нефти из России в августе сократился более чем в два раза, до 4,6 млрд долларов против 10,3 млрд долларов годом ранее, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По сравнению с январем — августом 2019 года общая стоимость экспорта товаров топливно-энергетического комплекса (ТЭК) снизилась на 37,4%, хотя их физический объем упал только на 5,9%.

— В добрые руки — До середины ноября будут получать дополнительные выплаты работники интернатов для инвалидов и домов престарелых, закрытых на карантин из-за пандемии коронавируса. Это компенсация за вынужденный двухнедельный вахтовый режим работы, поскольку в течение 14 дней работники таких стационаров должны находиться в них круглосуточно, чтобы исключить занос инфекции извне и минимизировать риск заражения постояльцев.

— Гиды выйдут из тени — Второго чтения в Госдуме ждет законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Цель подготовленных по поручению президента поправок — повысить качество услуг и сделать прозрачным российский туррынок. Доработку законопроекта профильный комитет ГД в четверг обсудил с Ростуризмом и экспертами.

— Риск и осторожность — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом человеком. Он здоров, работает с бумагами. Новость о карантине патриарха появилась в четверг, после того, как был отменен его традиционный визит в Троице-Сергиеву Лавру.

— Техас просится в долю — Нефть, экспортируемая из США, в Китае уверенно теснит продукцию из стран Ближнего Востока. В первую очередь пострадали поставки из Саудовской Аравии, доля которой в общем объеме импорта нефти в КНР сократилась с 19 до 15%. Усиление конкуренции на одном из самых приоритетных рынков сбыта может негативно отразиться на котировках барреля и эффективности сделки ОПЕК+.

— Что посеешь — В ходе уборочной кампании намолочено больше зерна, чем на аналогичную дату прошлого года. "По последним данным — более 126 миллионов тонн. Это позволяет не только обеспечить наши собственные потребности, но и наращивать экспорт", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

— Жили недолго, но счастливо — Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года. Такие данные обнародовали эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проведя исследование качества жизни населения России. Полученный результат — продолжительность жизни за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. То есть 46,5 — это суммарно "годы здоровой и счастливой жизни".

— Вакцина идет на выборы — Потенциальные кандидаты от "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму должны быть готовы привиться от COVID-19, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап". По его мнению, в ходе избирательной кампании нужны прямые контакты с людьми: без этого полноценная политическая борьба невозможна.

— Пособия сокращают путь — До конца года механизм "прямых выплат" больничных и других пособий из Фонда социального страхования заработает по всей стране, сообщили "РГ" в Минтруде. Он гарантирует работнику то, что он получит полагающиеся ему выплаты в любом случае, независимо от финансового положения работодателя.

— Далее по списку — В России создадут единый реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций, соответствующий проект постановления в среду, 7 октября, внесен в правительство. Согласно документу, в реестр войдут более 40 тысяч НКО, это — получатели президентских грантов, региональных и муниципальных субсидий, исполнители общественно-полезных услуг, поставщики социальных услуг, благотворительные организации, которые сдавали отчеты в минюст за последние два года, а также образовательные и религиозные НКО.

— Погоду спишут в риски — Минсельхоз рассчитывает внедрить двухуровневую систему агрострахования уже в следующем году. С ее помощью аграрии смогут оградить себя от последствий ЧС. Проект закона в ближайшие дни будет внесен в правительство.

— Авиаторы идут на второй круг — Минтранс предложил продлить программу поддержки авиакомпаний в связи с пандемией. Проект постановления правительства направлен на согласование. Возможную сумму и порядок предоставления господдержки в министерстве пока не раскрывают.

— С поправкой на вирус — За восемь месяцев этого года средневзвешенная цена лекарственного препарата выросла до 213 рублей, на 8,9% к тому же периоду 2019 года. Скачки курса валют и пандемия привели к тому, что цены вели себя в этот период очень неровно.

— Эко логичные меры — В этом году экспорт продукции АПК достигнет рекордных 27 млрд долларов. Для дальнейшего продвижения и укрепления позиций российского продовольствия на мировом рынке власти намерены сделать упор на экологичности и чистоте наших продуктов.

— Прокурор против чиновника — Обеспечивать лекарствами детей с редкими заболеваниями обязано государство. Однако мамы и папы таких детей вынуждены постоянно добиваться у региональных властей положенных выплат и медикаментов. Генпрокуратура решила поддержать родителей в их неравной борьбе с чиновниками.

— Это надо видеть — Прокурор Москвы Денис Попов подал иск в Таганский районный суд с требованием сделать свободным доступ к документальному фильму "Беслан" на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуримчук. По ее словам, прокурор обратился с иском к корпорации Google LLC. В нем он требует восстановить права неопределенного круга лиц и отменить обязательную авторизацию пользователей на YouTube для доступа к документальному фильму "Беслан" режиссера Александра Рогаткина.

— Тюрьма отменяет прием — В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили о введении в казенных домах столицы ограничительных мер из-за коронавируса. "Посещение арестованных защитниками, адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание им юридической помощи, проходит в следственных кабинетах, — рассказали в ведомстве.

— А мой не пришел… — Семилетнего мальчика, пропавшего 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, ищут несколько сотен человек со спецтехникой. По словам мамы мальчика, ребенок в положенное время не вернулся из школы.

— Срок за статус — Московский городской суд вынес приговор 34-летнему гражданину по уголовной статье, которая только начала работать в нашей стране. Это 210-я статья, предусматривающая строгое наказание за занятие высшего положения в криминальном мире. На сегодня это первый приговор в столице.

— Обещать — не значит вернуть — Протесты против ущемления прав чернокожих поставили ребром вопрос о возврате в Африку награбленных европейцами в колониальную эпоху сокровищ. Но несмотря на прозвучавшие в Европе обещания, бесценные артефакты так и не были возвращены.

— Ни пройти ни проехать — В ФРГ могут принять правила, которые грозят затруднить путешествия по Германии для самих немецких граждан. Земли ФРГ откажутся принимать туристов из "внутренних зон риска". О ситуации в Германии, Италии и Нидерландах — в материале "РГ".

— Чей суп будет — Украина организовала новый повод для скандала — ее минкульт планирует номинировать борщ на звание "национального культурного наследия" в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение подготовлено экспертным советом при минкульте Украины.

— Под мухой — Тема пандемии стала центральной в ходе теледебатов вице-президента США, республиканца Майка Пенса и кандидата в вице-президенты от Демократической партии, сенатора-афроамериканки Камалы Харрис. Напарники Дональда Трампа и Джо Байдена общались, разделенные оргстеклом, на расстоянии почти четырех метров друг от друга. Дебаты Пенса и Харрис, которые вела журналист USA Today Сьюзан Пейдж, в целом прошли в спокойной манере.

— Власть на и.о. — Пока политики Киргизии пытаются договориться, само население, умудренное опытом "революций" прошлых лет, стремится вернуть жизнь в спокойное русло. Но, несмотря на видимое затишье, в воздухе витает дух неопределенности. В столице республики благодаря добровольцам, сформировавшим дружины, удалось предотвратить мародерство и отбить атаки рейдеров на различные объекты.

— Опасный возраст — Введением ограничительных мер стараются сдержать рост коронавируса, но людей нельзя только запугивать и карать, считает академик Давид Иоселиани. "Не надо грозить штрафами. Необходимо найти более мягкий, более понятный тон общения с населением", — сказал он в разговоре с "РГ".

— Пардусом из кармана — Современные портативные рентгеновские аппараты для проведения высокоточной диагностики в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии получат 60 воинских частей и гарнизонов России. По сути, это цифровой рентгеновский комплекс, в котором изображение выводится на ноутбук. Разработчик — СПбГЭТУ "ЛЭТИ", кафедра электронных приборов и устройств. Участие в разработке принимали студенты вуза.

— Доктор на вулкане — На Курилах, как под увеличительным стеклом, видны неровные грани отечественной "одноэтажной" медицины. Тесная больница на Кунашире и полупустующая — на маленьком Шикотане. Высокие зарплаты, прекрасное обеспечение лекарствами, уникальное бальнеолечение — и провалившийся фундамент под новым томографом.

— Станут мамами — Впервые в России томские медики провели пациентке с онкологией уникальную операцию с переносом матки в брюшную полость. Радикальная трахелэктомия позволит ей самостоятельно выносить и родить ребенка.

— Электроник переехал — Необычный сотрудник — робот Промобот — появился в московской школе N 1306. Умная машина общается со школьниками, отвечает на различные вопросы. Также с ее помощью можно бесконтактно измерить температуру, эта функция была добавлена в связи с коронавирусом.

— Штраф за испуг — Расследование истории с антитеррористическим уроком, который в прошлом месяце по инициативе педагогического работника провели в ишимской школе №2 Тюменской области, наконец-то завершилось.

— Облако поддержки — Общаться со своими юными пациентами и их родителями уральские эндокринологи теперь могут ежедневно. В Екатеринбурге открыли новый областной детский эндокринологический центр, созданный в рамках национального проекта "Здоровье". Особенность его в том, что врачи впервые смогут связаться с пациентами с помощью "Облака поддержки".

— Геологи с топорами — Сотрудники полиции завершили в Иркутской области расследование по делу двух местных предпринимателей, занимавшихся незаконной заготовкой древесины. Потери от деятельности черных лесорубов в региональном ГУ МВД оценивают в 23 миллиона рублей. В общей сложности в Усольском и Ангарском районах они уничтожили более 8,4 тысячи деревьев.

— "Спутник" для врача — Сотрудников больниц в Санкт-Петербурге начали прививать от COVID-19. Используется отечественная вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

— Отравили Джиду — Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства прорыва дамбы, из-за которого технологическая вода из отстойника попала в бурятскую реку Джиду. ЧП произошло во время добычных работ и, как позже объяснили представители компании, "из-за таяния вечной мерзлоты".

— Учеба на передовой — В Самаре из ординаторов и студентов медицинского университета уже к следующей неделе сформируют 100 дополнительных бригад неотложек. Они будут ездить по ковид-вызовам, чтобы оценивать состояние больных, и хотя бы частично разгрузят врачей скорой помощи.

— Водитель в законе — В Госдуме предложил придать ПДД статус закона. Подобная практика распространена в некоторых государствах. Это позволяет корректировать проекты законов в ходе всестороннего обсуждения в рамках парламентских дискуссий. Однако существуют аргументы "против" такого решения.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Био с добавкой — Крупнейшие экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. Они не могут исполнить требование Россельхознадзора о химическом обеззараживании (фумигации) товара перед его вывозом в другие страны. В Европе обработанные таким образом продукты не признают органическими. Поэтому Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой снять требование о фумигации, выяснили "Известия".

— Паранормальное выявление — Суточная статистика смертности от коронавируса приблизилась к пиковым показателям первой волны пандемии. Причём рост числа летальных исходов начался одновременно с подъёмом заболеваемости COVID-19. Вирусологи считают, что это может говорить о низкой выявляемости инфекции на ранних стадиях, а также о недостаточно эффективном лечении. Если весной и в начале лета пики смертельных случаев отставали от "свечек" по заболеваемости на две с половиной недели, то теперь разница между ними — всего пара дней.

— Всему свой стандарт — В России планируют разработать ГОСТ для экоигрушек. Об этом "Известиям" рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Там отметили, что стандарт сформируют в том числе при участии Минпромторга и Росстандарта. Он регламентирует производство игрушек из натуральных материалов, которые не будут оказывать негативного влияния не только на здоровье детей, но и на экологию. Сейчас на рынке продаются более дорогие детские товары с пометкой "эко", но эта маркировка не подтверждена никакими документами, отметили в ассоциации.

— Пятеро одного ждут — В Киргизии продолжается раскол среди оппозиции — в стране создано два альтернативных координационных совета, а кандидатов на место премьер-министра уже пять. Однако уличные акты мародёрства заметно сократились, ситуация возвращается в привычное русло, в столице дежурят дружинники, которые не допускают грабежей, рассказали "Известиям" жители Бишкека.

— Покрытый огонь — Обстановка в Рязанской области, где 7 октября произошёл пожар на территории складов с боеприпасами, стабилизировалась. Но, несмотря на то что взрывы уже не гремят, возвращаться в свои дома эвакуированным жителям пока рано. Об этом "Известиям" рассказали местные политики, комментируя совещание по вопросам МЧС, которое 8 октября провёл Владимир Путин.

— С неба на землю — В четверг, 8 октября, военные продолжали тушить пожар на складе боеприпасов в Рязанской области. Использовали авиацию — четыре самолёта и пять вертолётов. К вечеру огонь удалось локализовать. Как сообщили источники "Известий" в военном ведомстве, в пятницу территорию объекта повторно прольют и через день приступят к разбору завалов и сбору боеприпасов. По данным на вечер четверга, в результате пожара и взрывов пострадали 16 человек, эвакуировано более 2,3 тыс. жителей окрестных населённых пунктов.

— Железный аргумент — Росприроднадзор опубликовал данные проб, взятых в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе на Камчатке. В исследованных материалах обнаружены превышения содержания железа, фенола и фосфат-иона, а также нефтепродуктов. Больше всего из этого списка экспертов насторожил фенол, который считается самым токсичным. Специалисты считают опубликованный список неполным и ждут результатов проб на компонент ракетного топлива — гептил, а также анализа биоматериалов погибших морских обитателей.

— Нелётная квота — Туристический бизнес ожидает увеличения количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в 3,5 раза. Сейчас в арабскую страну напрямую из России летают всего четыре раза в неделю, а на острова — два, и этих квот не хватает для удовлетворения спроса путешественников. Об этом "Известиям" сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).

— С лица списано — Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу в магазинах и кафе. Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил ВТБ в гипермаркетах "Лента". В Ростелекоме, операторе ЕБС, сообщили о тестировании технологии с производителями вендинговых аппаратов. Хотя сервис повысит скорость обслуживания и удобство, риски мошенничеств и утечек данных пока отталкивают клиентов, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Жилищный запрос — Стал известен рейтинг самых популярных жалоб населения в сфере ЖКХ. Россиян больше всего волнует неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов (18,1%), начисление платы за коммунальные услуги (12,2%) и управление объектами (11,5%). Такие данные на основании более 9,2 тыс. обращений за III квартал 2020 года "Известиям" предоставил национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".

— До рассвета — Москвичи жалуются на нарушение закона о тишине девелоперами, которые работают по ночам. Из-за пандемии коронавируса таких случаев стало больше, хотя это происходило и раньше. Но после приостановки строительства весной бригады стараются нагнать темп и успеть сдать свои объекты в срок. Как рассказали "Известиям" жители столицы, которые страдают от шума, они уже неоднократно обращались в мэрию, Мосгосстройнадзор и департамент природопользования.

— Танцы в темноте — Фармакологи проанализировали данные о безопасности фавипиравира и средств на его основе, применяемых для лечения коронавируса. Выяснилось, что в инструкции к японскому препарату "Авиган" сказано о вероятности моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений. Эксперты считают, что это может быть связано с воздействием лекарства на центральную нервную систему. В Росздравнадзор данных о подобных нежелательных эффектах пока не поступало, сообщили "Известиям" в ведомстве

— Ударная комбинация — Российские Воздушно-космические силы защитят города и важные объекты "зенитными трансформерами". Министерство обороны приняло принципиальное решение доработать системы ПВО С-400 "Триумф" и С-300, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. Теперь их пусковые установки в бою смогут поражать цели одновременно несколькими типами ракет — и сверхдальнобойными, и ближнего действия с высокой маневренностью.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Популистские мечты о популяционном иммунитете — Отдельным странам мира, скорее всего, не удастся выработать популяционный или коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19 в ближайшее время, а надежная вакцина получит широкую доступность не ранее 2021 года, считают аналитики Bank of America (BofA; есть в распоряжении РБК) и опрошенные РБК эксперты.

— Запретный стимул — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о запрете на ввоз в Россию материалов из переработанных отходов—вторичного полимерного гранулята и других видов вторсырья. Цель меры—создание стимула для повышения уровня использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров внутри страны.

— Успех в терминальной стадии — Семь российских банков по итогам 2019 года вошли в число 150 крупнейших эквайеров в мире по числу платежей, обработанных через их POS-терминалы—устройства для приема карт в торговых точках. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, "Русский стандарт", Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорится в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК).

— У заемщиков на карантине выросли "хвосты" — По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пришлось 18% от общего количества звонков взыскателей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.

— В Москве восемь агентов на одну смерть — Столичное ГБУ "Ритуал"— главный оператор похорон и московских кладбищ, преемник предприятия "Спецтрест", которое работало в этой сфере еще в СССР с середины 1930-х годов. В прошлом году "Ритуал" и его директор Артем Екимов стали фигурантами журналистского расследования Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу и рассказывавшего о переделе этого крайне криминализированного рынка в Москве, а также о возможных связях с ним сотрудников столичного управления ФСБ.