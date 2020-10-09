ПЕКИН, 9 окт — Dow Jones. В сентябре индекс по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии компании Caixin вырос при поддержке сильного внутреннего спроса на фоне продолжавшегося в конце 3-го квартала восстановления экономики.

Согласно вышедшим в пятницу данным, PMI для сферы услуг Китая по версии Caixin в сентябре составил 54,8 против 54,0 в августе.

Индекс пятый месяц подряд превышает значение 50, указывая на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем.

Рост индекса в сентябре основном был обусловлен сильным спросом на внутреннем рынке, тогда как экспортные заказы сократились.

"Восстановление сферы услуг после пандемии проявило признаки ускорения", — сказал экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ, добавив, что компании сектора позитивно оценивают восстановление экономики и ее перспективы.

Компонент индекса, отражающий занятость, в сентябре продолжал расти и оставался на позитивной территории второй месяц подряд, так как компании постепенно увеличивают наем на фоне восстановления спроса.

Ранее Национальное бюро статистики Китая сообщило, что официальный PMI для сферы услуг в сентябре вырос до 55,9 с 55,2 в августе. Индекс Caixin в основном отражает ситуацию в небольших компаниях, а официальный индекс – в более крупных.

— Автор Singapore Editors, singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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