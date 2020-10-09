МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, не даст такого же эффекта, как весной, но повлечет дополнительные бюджетные траты, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Меры правительства должны быть направлены скорее на формирование личной заинтересованности граждан в скорейшем окончании пандемии, соблюдении медицинских рекомендаций. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской уже не даст того эффекта, но цена ее будет выше. Могу лишь предположить, что опыт Москвы будет ориентиром для регионов", — сказала она.

Тем не менее, по словам эксперта, несмотря на определенные риски, самоизоляция все еще остается одной из самых действенных мер. "Вопрос в том, на что готовы пойти региональные правительства. Ведь самоизоляция однозначно повлечёт за собой необходимость выплат пособий", — подчеркнула Лебединская.

Собеседница агентства подчеркнула, что для еще не оправившейся после первой волны пандемии экономики текущий прирост заболевших становится тяжелым ударом. Согласно данным эксперта, в самом лучшем варианте больной проводит две недели в больнице и две недели дома, выпадая на это время из процесса создания ВВП, и его временную нетрудоспособность придется оплачивать из бюджета.

При этом потенциальный набор инструментов реагирования властей достаточно узок, в том числе из-за отсутствия потребительского оптимизма и предпринимательской уверенности, поэтому вызов сейчас гораздо более серьезен, чем весной. "Сокращает эти возможности и состояние неопределенности в этимологии заболевания, усилия тысяч адвокатов, которые опротестовывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, оскудевшая госказна. С другой стороны, люди стали намного осторожнее, самодисциплина их повысилась", — добавила эксперт.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболеванием коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек.