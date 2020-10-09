МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,3% к июлю, а в годовом выражении — упал на 6,4%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 2,5% и снизился на 4,6% в годовом.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе в месячном выражении вырос всего на 0,7% при прогнозе роста на 3%. В годовом исчислении показатель снизился на 8,4%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 5,9%.