МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,3% к июлю, а в годовом выражении — упал на 6,4%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 2,5% и снизился на 4,6% в годовом.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе в месячном выражении вырос всего на 0,7% при прогнозе роста на 3%. В годовом исчислении показатель снизился на 8,4%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 5,9%.
https://1prime.ru/News/20201009/832137336.html