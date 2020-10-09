МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В России за сутки выявлено 12 126 новых случаев COVID-19, это рекорд — больше чем на пике в мае, общее число выросло до 1 272 238, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 126 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 272 (27,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 3701, Петербурге — 469, Подмосковье — 411.

Наименьший темп прироста COVID-19 в России за сутки наблюдается в Чечне — 0,2%.

За сутки в России выписаны после COVID-19 7092 человека, за все время выздоровели 1 009 421.

Умер 201 человек с COVID-19, за все время — 22 257, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.