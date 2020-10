Индекс S&P 500 вырос на 0,8% на фоне возможности достижения договорённости о более широком пакете помощи экономике до или сразу после президентских выборов, несмотря на твит Трампа. Об этом сообщил глава казначейства Мнучин спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Cabot Oil & Gas обнародовал операционные результаты за 3К20. Компания сообщила, что с 18 сентября добровольно остановила 372 тыс. куб. футов добычи природного газа на время низкой ценовой конъюнктуры, так как ожидает более высокие цены в будущем, что в принципе отражает текущая фьючерсная кривая. Поэтому в компании начали программу хеджирования добычи на 2021 год. Текущие объемы хеджа составляют порядка 18% от ожидаемого уровня добычи. Добыча за 3К20 составила 2406 тыс. куб. футов в день, что находится на нижней границе прогнозного диапазона самого менеджмента. На 4К20 прогноз по добыче снижен до 2300-2350 тыс. куб. футов в сутки. При этом капитальные вложения остаются на уровне $575 млн.

Это умеренно позитивная новость, на наш взгляд, так как менеджмент подтверждает действиями ранее высказанную уверенность в более привлекательном рынке природного газа в США. Начатая программа хеджирования также оставляет все ещё основную часть добычи открытую для потенциала более высоких цен (выше $3 за тыс. куб. футов). Баланс на рынке природного газа действительно заметно улучшается. Добыча в США упала до уровня 85 млрд. куб. футов в сутки на фоне очередного урагана в Мексиканском заливе, меньше уровня прошлого года на 9,4 млрд куб. футов в сутки. При этом экспорт природного газа в виде СПГ вернулся на уровень прошлого года (временный эффект от урагана – падение объемов на 1,63 млрд куб. футов в сутки).

Акции ON Semiconductor отреагировали ростом на 11,5% на новость об уверенности активиста-акционера Starboard Value в выпущенной заметке, что компания обладает высоким потенциалом для увеличения стоимости, если частично перейдет на сборку и производство микросхем с помощью привлечения третьей стороны. Starboard обосновывает своё заявление худшей динамикой акций относительно группы конкурентов. За последние пять лет акции ON Semi прибавили 127% на фоне роста конкурентов в среднем на 542%. Это отражено сейчас в более низких мультипликаторах компании, несмотря на фокус менеджмента на перспективные истории роста, как беспилотные технологии и интернет вещей. ON Semi торгуется на уровне 10 для мультипликатора EV к EBITDA на следующий год, тогда как среднее для группы конкурентов составляет 16,7. При этом для более узкой группы, в которой компании также проповедую производство на собственных заводах, уровень мультипликатора всё равно заметно выше (13,1).

По нашим оценкам это позитивная новость. Активист- инвестор привлёк внимание рынка к привлекательности перспектив компании. На наш взгляд, акции ON Semi оправданно оценены на текущий момент с учетом опасений второй волны, так как половина выручки ориентирована на авто индустрию и промышленность, которые подвержены негативному влиянию от вводимых карантинных мер. С другой стороны, мы полностью согласны с высоким потенциалом компании в будущем. Также один из аргументов активиста о том, что снижение производства на собственных заводах поможет уменьшить чувствительность деятельности компании к динамике в отраслях, выглядит целесообразно с этой точки зрения.

AMD не слишком порадовал инвесторов новым поколением процессоров Ryzen 5000x на базе архитектуры следующего поколения “Zen 3”. Производительность стала лучше на 19-26% по сравнению с предыдущим поколением и только на 7% лучше конкурента в играх. Однако производительность на ватт потребляемой э/э увеличилась в 2.8 раза. Мы оцениваем это нейтрально, так как нет значимого прироста производительности относительно конкурента, но есть сильный прирост экономии, что, вероятно, будет более позитивно оценено бизнесом и владельцами ноутбуков. Также инвесторы взвешивают тот факт, что новое поколение процессоров (всё ещё 10 nm процесс) от Intel выйдет в 1кв21 и может оказаться быстрее, чем у AMD. Также 28 октября будет представлен новый графический процессор Big Navi.