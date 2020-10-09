Рубль на время получил "второе дыхание"
С момента окончания прошлой недели рубль отыграл уже 1.5% против доллара США и 1.0% против евро, преодолевая уже в нисходящем направлении уровни 77.0 и 91.0. При этом генеральная линия ключевых процессов – волнения в сопредельных странах (Беларусь, Армения, Киргизия), рост числа заболеваемости Covid по всему миру, обсуждение бюджетных стимулов в США – не претерпели значительных изменений, что лишь подчеркивает наши опасения о высокой волатильности курса рубля в ближайшие недели.
Мы смотрим с большим оптимизмом на текущее улучшение ситуации на валютном рынке, предполагая снижение эмоционального спроса от розничных и оптовых покупателей валюты, особенно в контексте укрепления позиций суверенных госбумаг (см. Долговой рынок). Однако, опасения относительно ключевого события ноября (и, возможно, 2п’20) остается уместным: это президентские выборы в США. По мере того как опросы сохраняют лидерство Дж. Байдена, большинство торговых стратегий развивает позиционирование в его пользу, и рубль в этом свете остается в числе потенциальных аутсайдеров. В частности, две потенциально «выигрывающие» валюты в случае победы Дж.Байдена – мексиканский песо и китайский юань – за последний месяц отыграли у рубля от 5.9% до 6.7%.
С одной стороны, это обстоятельство указывает на снижение актуальной дальнейшей игры против рубля. С другой, – мы опасаемся недооценки «реакции Байдена» на внешнюю политику России, что во многом может найти отражение в ценах локальных активах, но не заблаговременно, а уже post factum в случае его приход в Белый дом.
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