МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сергей Собянин заявил в пятницу, что власти столицы "ничего не замазывают" по той ситуации, что складывается с коронавирусом и дают полную информацию.

"Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть", — отметил мэр в эфире Первого канала.