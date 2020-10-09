ПЕКИН, 9 окт —ПРАЙМ. Управление гражданской авиации КНР на неделю запретило авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай из-за восьми случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 2 октября, следует из заявления правительства Шанхая.

"В соответствии с уведомлением управления гражданской авиации о корректировке международных пассажирских рейсов с 19 октября на одну неделю приостанавливается выполнение рейсов по указанному маршруту", — говорится в заявлении.

Решение было принято в связи с тем, что количество пассажиров с положительным тестом на COVID-19 рейса SU208 превысило пять человек.

В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.

Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, полеты приостанавливаются на четыре недели.