МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф направил правительству предложение ввести в России единый платежный документ за услуги ЖКХ, включая платежи за мусор, для россиян и компаний, следует из письма главы крупнейшего российского банка премьер-министру Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Просим Минстрой России, Минприроды России, Минфин России рассмотреть возможность изменения федерального законодательства и подзаконных актов для возможности централизованного выставления счетов за услуги ЖКХ, включая твердые коммунальные отходы, населению и юридическим лицам", — говорится в письме.

Так, Греф просит обязать указывать в платежных документах единый лицевой счет, присвоенного помещению в ГИС ЖКХ, ввести административную ответственность за неразмещение в платежных документах сведений о едином лицевом счете, об объеме предоставляемых коммунальных услуг, а также о размере платы за коммунальные услуги. Кроме того, предлагается усилить административную ответственность за неразмещение информации о начисленной плате за жилое помещение и коммунальные услуги в ГИС ЖКХ.

"Указанные меры позволят плательщикам вносить все платежи за ЖКУ одновременно, даже при отсутствии некоторых платежных документов и повысят собираемость", — подчеркивает глава Сбербанка.

Греф объяснил заинтересованность банка в данном вопросе тем, что Сбербанк содействует созданию "устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимой для выполнения показателей национального проекта и национальных целей по качественному улучшению условий проживания населения".