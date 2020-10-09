МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Внесенный в Госдуму законопроект о комплексном развитии застроенных территорий (в СМИ – закон о "всероссийской реновации") не предполагает изъятия жилья — за него предложат справедливый выкуп, сообщил в пятницу на совещании в Башкирии министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Это не изъятие, а предложение выкупить за справедливую цену для того, чтобы решить вопрос и комплексно освоить территорию. Сегодня идут дискуссии, что нарушаются жилищные права граждан, могут быть нарушены права собственников и так далее. Нужно в рамках этого закона найти "золотую" середину", — сказал Якушев.

Он добавил, что существует проблема, когда застройщики не имеют возможности выйти на территорию с аварийными домами. Однако в рамках законопроекта, который претерпит изменения, возможно реализовать инструменты для решения вопросов комплексного развития территорий и расселения аварийного жилья.

Ранее текст законопроекта подвергся критике. В частности, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева выразила опасение, что дом могут включить в программу, даже если собственники примут решение в нее не входить. Это связано с тем, что голосование предусмотрено только для аварийных и ветхих домов, которые должны занимать 50% территории комплексного развития".

В свою очередь вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что речь о "всероссийской реновации" пока не идет, окончательные параметры законопроекта станут понятны позже.

Законопроект предусматривает создание механизмов обновления городских территорий и расселения ветхого жилья по региональным или муниципальным программам. В частности, предлагаемые поправки в Жилищный и Градостроительный кодексы предоставляют регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.