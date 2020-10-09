ВОЛГОГРАД, 9 окт — ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил журналистам, что его ведомство будет искать компромиссные решения при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для тех предприятий, где исполняются крупные инвестиционные проекты.

Совфед на заседании в среду одобрил закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых для производителей удобрений и металлургов, сделав исключение для новых инвестпроектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Мантуров находится в Волгограде с рабочим визитом. По словам министра, принятое решение о повышении НДПИ было продиктовано сложным бюджетом на 2021-2023 годы.

"Если мы говорим, где подписаны специнвестконтракты или соглашения о защите капиталовложений или же где используются крупные инвестиционные проекты, и мы понимаем, насколько важный обеспечивается вклад в развитие экономики того или иного региона, мы будем находить компромиссные решения под будущий период. Ещё раз повторяю, это не касается 2021 года. 2021 год — это уже решённый вопрос", — сказал Мантуров.