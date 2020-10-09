МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы не хотят ничего закрывать с точки зрения экономики, это последний шаг, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

"Второй фактор — это экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и напрямую на здоровье и благосостояние людей, поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять", — сообщил мэр в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что здоровье населения стоит на первом месте.