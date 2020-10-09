МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг компании Petropavlovsk до "В-" с "В" и поместило его в список на пересмотр с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Понижение рейтинга связано с нашим мнением о возможности усиления рисков вокруг менеджмента и корпоративного управления, которые потенциально могут нанести ущерб кредитным характеристикам Petropavlovsk", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P отмечает наличие конфликтов между акционерами и временным гендиректором и ключевыми руководителями работы на рудниках, которые вносят неясность в вопросы, касающиеся состава совета директоров и топ-менеджеров компании.

В то же время агентство отметило, что операционные показатели компании остаются стабильными на фоне высоких цен на золото, а леверидж у компании уже заметно снизился.

Petropavlovsk Plc входит в пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.