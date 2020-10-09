Статистика по заражению COVID-19 поставила новый рекорд
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки.
Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в Индии (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://1prime.ru/News/20201009/832142156.html