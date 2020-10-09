МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен с 9 октября до окончания каникул, у пенсионеров и у людей с хроническими заболеваниями — до 28 октября.

"В соответствии с указом мэра Москвы №97-УМ, с 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича", — говорится в сообщении.

Ранее Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, — на удаленную работу.