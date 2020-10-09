ЖЕНЕВА, 9 окт – ПРАЙМ. ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он будет держаться, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов. На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением. И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", — сказала она.

Другой вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ, – это насколько серьезным будет повторное протекание болезни. И возможно ли заражение более легкой формой вируса.

По ее словам, у ВОЗ есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, однако пока неизвестно, сколько он будет длиться. Некоторые исследования показывают на наличие сильного иммунитета на протяжении до пяти месяцев, другие же отмечают выработку меньшего количества антител.