МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Минтруд РФ планирует в связи с пандемией коронавируса автоматически продлить выплату субсидий на оплату услуг ЖКХ до 2021 года, проект постановления будет внесен в правительство, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Олег Шеин по итогам разговора с замминистра труда Андреем Пудовым.

Правительство РФ в апреле утверждало автоматическое продление на полгода выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Полгода прошло, коронавирус никуда не делся. Я сегодня буквально созванивался с замминистра труда РФ Андреем Пудовым, написал письмо в Минтруд, у нас полное взаимопонимание в необходимости продления этих социальных льгот и выплат автоматически. Минтруд соответствующее предложение вносит в правительство РФ. А мы поработаем по линии "Справедливой России" с тем, чтобы тоже обратить внимание правительства на необходимость немедленного принятия соответствующих решений", — сказал Шеин.

Депутат отметил, что в РФ статус ветерана труда, которые имеют право на льготы по ЖКХ, имеют порядка восьми миллионов человек, кроме того, право на социальную выплату есть у многодетных семей и у ряда других категорий.

Шеин напомнил, что по правилам предоставления коммунальной субсидии, люди должны периодически отмечаться в соцзащите, предоставлять различные справки, что у них нет долгов по коммунальным услугам и так далее. Данная процедура, по словам парламентария, всегда создавала проблемы, очереди и неудобства для людей.

Он также напомнил, что с 2021 года вступает в действие разработанный им федеральный закон, согласно которому долгом по коммунальной услуге будет считается лишь случай, когда он доказан в суде.

"Если не доказали в суде, то нечего мучить людей всеми этими бесконечными сверками", — сказал Шеин.