МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Деятельность порядка 170 магазинов приостановлена в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима, заявил в пятницу руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"На этой неделе было выявлено более 20 таких серьезных нарушений предприятий торговли… Но и на сегодняшний день мы имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время", — рассказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".