МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мошенники при заключении договоров на замену батарей пользуются невнимательностью граждан, увеличивая стоимость дополнительных работ при замене комплектующих, а зачастую преднамеренно их портят, чтобы жильцы осуществили повторный вызов за дополнительную плату, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.

"Используя нашу доверчивость и невнимательность при заключении договоров, может оказаться, что нужно доплатить за детали, сборку, проверку, продувку – в общем, за множество дополнительных услуг. Внимательно читайте договор и приложения к нему, задавайте вопросы и если сомневаетесь, предлагайте внести изменения", — рассказала эксперт Елена Бобкова.

По ее словам, если вы решили обратиться в компанию или к ИП за услугой по замене батарей, необходимо проверить их деятельность на сайте ЕГРЮЛ. "Это сразу позволит не попасться на удочку фальшивых организаций. Если вы видите признаки неблагонадежности, лучше с ними не связываться, зачастую ликвидация последствий от работы таких горе-мастеров обойдется гораздо дороже, чем прямое обращение в более дорогую, но надежную компанию", — добавила она.

Мошенники могут использовать и другие изощренные приемы, используя вашу доверчивость или более сложную схему, применяемую к многоквартирным домам, предупреждает другой эксперт Игорь Григорьянц. "Компания, в которую вы обратились, возьмет предоплату, и проведет демонтаж батарей. Новые батареи пообещают установить только на следующий день. Дело закончится тем, что вы останетесь без батарей и предоплаты. Если схема двухуровневая, то "внезапно" позвонит другая фирма, которая предложит исправить ситуацию. Затраты будут гораздо выше, а качество работ будет желать лучшего", — добавил он.

"Есть и более сложная схема, которая под видом действующего капитального ремонта, становится убедительной. На первом этапе мошенники, под видом сотрудников управляющей компании или представителей теплосетей проводят якобы плановую проверку в доме. После этой проверки батареи могут перестать работать, начать работать хуже или вообще начать протекать. И тогда, как по волшебству, в подъезде появляются объявления о замене батарей", — рассказал Григорьянц.

"К вам придут мошенники под видом представителей управляющей компании или фирмы, которая ремонтирует дом, и сообщат, что вы должны оплатить работы по замене батарей. Если вы попытаетесь отказаться, так как регулярно оплачиваете взносы на капитальный ремонт, вам могут сообщить, что эти взносы идут на ремонт фасада и подъезда, а работы внутри квартиры должен оплачивать собственник. Вам предложат скидку, если вы оплатите все сразу. Здесь стоит помнить, что взносы на капитальный ремонт покрывают стоимость всех работ, и вы не должны ничего доплачивать", — объяснил эксперт.