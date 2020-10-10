МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило проект поправок о развитии портовой инфраструктуры и снятии ограничений в этой области, сообщается на сайте кабмина.

Предполагается, что реализация данных положений позволит снять ограничения по развитию портовой инфраструктуры, а также переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта и строительству новых терминалов по перевалке грузов, сообщил кабмин.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №865816-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.