МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Инвестиционные программы нельзя останавливать или закрывать в "сложных ситуациях", так как за этим последует остановка предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда сложные ситуации, всегда есть искушение закрыть инвестиционные программы развития, сосредоточиться на каких-то текущих задачах. Если сегодня мы их остановим, значит остановим предприятия, которые работают… Поэтому мы оставляем программу развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов, метровагонов", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Мэр подчеркнул, что такие программы должны работать "на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города".