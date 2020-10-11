МОСКВА, 11 окт /ПРАЙМ/. Кабмин РФ расширил список видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Бурятия", сообщается на сайте правительства России.

"Перечень видов деятельности, разрешенных на территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", будет расширен. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение позволит реализовать ряд инвестпроектов, среди которых строительство центра ядерной медицины, лечебно-оздоровительного комплекса, предприятий по производству древесно-пластиковых панелей, деревянных столовых приборов, жестяной банки. Кроме того, для размещения новых резидентов к территории опережающего социально-экономического развития будут присоединены дополнительные участки.

"Ожидается, что благодаря расширению списка разрешенных видов деятельности будет создано 440 рабочих мест, а объем частных инвестиций в новые проекты составит порядка 1,46 миллиардов рублей", — добавляется в сообщении.