МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует реализовать проект захоронения CO2 на Ямале, заявил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"В этом году мы приняли для себя дополнительные стратегические цели по экологии до 2030 года", — сказал Михельсон в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020.

По его словам, компания планирует проект по захоронению CO2 на Ямале.