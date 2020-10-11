"Новатэк" реализует проект захоронения СО2 на Ямале
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует реализовать проект захоронения CO2 на Ямале, заявил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.
"В этом году мы приняли для себя дополнительные стратегические цели по экологии до 2030 года", — сказал Михельсон в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020.
По его словам, компания планирует проект по захоронению CO2 на Ямале.
https://1prime.ru/News/20201011/832144810.html