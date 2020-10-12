МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пандемия новой коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, заявил «МК» главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Врач признал, что прогнозировать развитие ситуации сложно.

«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал он.

Отвечая на вопрос, стала ли ситуация хуже, чем весной, Авдеев пояснил, что это не так.

«Все зависит от того, где, у кого и сколько мест. Больницы действительно заполнены. Когда мы открывали в первую волну больницу на триста коек, заполнили ее за полтора дня. Сейчас ту же самую заполняли пять дней», — рассказал он.

Врач пояснил, что это — та же самая инфекция, тот же вирус с той же вирулентностью, и мы видим таких же больных с такими же проявлениями.

«Мало что изменилось с точки зрения течения этого заболевания», — отметил Авдеев.

Собеседник издания добавил, что в целом лечить стали лучше.

«У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов. Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии», — рассказал пульмонолог.

По его словам, в частности, все госпитализированные пациенты получают профилактические, а тяжелые пациенты — лечебные дозы антикоагулянтов для разжижения крови и профилактики образования тромбов.