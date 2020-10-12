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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "И с нашей стороны гибнут, и с их стороны гибнут — жалко же людей" — Режим перемирия, о введении которого главы МИД Азербайджана и Армении договорились в ночь на субботу в Москве, оказался фактически сорван. Стороны возобновили взаимные обстрелы населенных пунктов. Имеются потери среди мирного населения.

— В перемирии ставят "Точку" — Перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное при посредничестве России, началось с опозданием и через полдня было нарушено. Хотя еще в субботу днем жители прифронтовых сел Азербайджана начали осторожно возвращаться в свои дома, уже ночью азербайджанская территория вновь оказалась под обстрелом.

— В Европе запахло газом — Стоимость газа в Европе восстанавливается: уровень цен на голландском TTF превысил $180 за 1 тысячу кубометров, и рынок ожидает, что в ноябре они вернутся к прошлогодним значениям. Такой уровень, по мнению аналитиков, уже позволяет американским производителям СПГ покрыть расходы на сжижение и перевозку до Европы.

— "Лукойл" сжимает центральный аппарат — "Лукойл", летом объявивший о намерении на четверть сократить инвестпрограмму, решил оптимизировать разросшийся центральный аппарат. Компания планирует перевести до половины сотрудников головного офиса в отдельный центр поддержки бизнеса, которому перейдет большинство функций, не касающихся добычи и переработки нефти.

— Ни шатко ни свалко — Как выяснил "Ъ", вступивший в силу в августе новый свод правил для застройщиков жилья заблокировал ряд новых девелоперских проектов в регионах. Местные власти приостановили согласование строительства домов выше пяти этажей, где не предусмотрены мусоропроводы.

— ВТО добавят экспертизы — АНО "Центр экспертизы по вопросам ВТО", которая с 2014 года ведет судебные разбирательства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО), получит новые функции. Эксперты центра теперь займутся разработкой предложений по реформированию ВТО, защитой коллективных интересов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и подготовкой специалистов, решил наблюдательный совет организации.

— Страховщики вернутся на стройки — После шестилетнего застоя на рынке страхования строительно-монтажных рисков (СМР) страховщики возвращаются на стройки: Минстрой выпустил приказ, по которому в сметной стоимости объектов вновь появится строка о затратах на страхование.

— Собственность разбирают на детали — Группа известных экономистов, сотрудничающих с Всемирным банком (ВБ), предприняла попытку стандартизованного измерения "силы институтов собственности" на материале 190 крупнейших городов мира.

— Российские прямые инвесторы уходят из-за границы — Оценка ЦБ платежного баланса РФ в третьем квартале 2020 года, как и кварталом ранее (см. "Ъ" от 13 июля), не обошлась без сюрпризов и аномалий. Профицит текущего счета платежного баланса в январе-сентябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года уменьшился в 2,2 раза, до 24,1 миллиарда долларов, но его дефицит во втором квартале в третьем все же сменился профицитом в 2,5 миллиарда долларов.

— Борьба единства с противоположностями — 14 октября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о многомиллионных штрафах для владельцев сайтов, не удаляющих информацию, распространение которой в России запрещено. Авторы инициативы из "Единой России" (ЕР) прямо указывают, что она направлена против политики YouTube, Facebook и Twitter.

— Мосгордума ищет консенсус в онлайне — Комиссия Мосгордумы (МГД) по организации ее работы в понедельник рассмотрит вопрос о переводе пленарных заседаний в дистанционный формат, как это было весной в период высокого прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока что лидеры фракций к общему мнению не пришли, сообщил "Ъ" спикер МГД Алексей Шапошников.

— "Правоохранительные органы часто пытаются втянуть в экономические споры" — Вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться политиками через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме, сообщил в интервью начальнику отдела происшествий "Ъ" Максиму Варывдину заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев.

— Прокурорский заказ разместили в ста томах — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении первого предполагаемого заказчика одного из десятков убийств, инкриминируемых криминальному авторитету Аслану Гагиеву (Джако).

— К самарскому министру пришли посмотреть футбол — Как стало известно "Ъ", самарские правоохранительные органы провели обыски в рабочем кабинете и квартире регионального министра спорта, бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.

— Лишь бы не было волны — В воскресенье Роспотребнадзор сообщил о новом пике зарегистрированных случаев коронавируса: за сутки в России было выявлено 13 634 случая заражения. В Москве это число составило 4501, что пока значительно ниже майского пикового значения, однако общее число заболевших в России значительно больше пиковых значений весны этого года, да и в столице число заболевших за истекшую неделю выросло на 46% по сравнению с предыдущей.

— КС просят проверить законность депортации в СССР — Верховный суд Карелии обратится в Конституционный суд РФ с просьбой оценить практику лишения российского гражданства из-за совершенных человеком преступлений. Как ранее сообщал "Ъ" (см. №167 от 15 сентября), об этом просила защита Алексея Новикова, участника громкого процесса о "депортации в СССР".

— Промышленники тушат свет — Как выяснил "Ъ", промышленность просит правительство пересмотреть долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике из-за риска роста энергоцен выше инфляции вопреки поручению президента. Бизнес ссылается на недавний прогноз "Совета рынка", по которому одобрение проектов в полном объеме приведет к скачку цен свыше 9% при инфляции в 4%.

— Лендлорды придержат налоги — Заручившись поддержкой бизнес-омбудсмена Бориса Титова, собственники коммерческой недвижимости надеются ограничить рост налогов на землю и имущество 10% в год. Соответствующее предложение уже направлено премьеру Михаилу Мишустину.

— "Халву" поделят на двоих — Совладельцы постаматной сети "Халва" X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) и Совкомбанк решили прекратить сотрудничество по проекту. Операционная компания и программное обеспечение (ПО) отойдут банку, а часть постаматов останется у X5 Retail Group.

— "Россиум" собирает металлургов — Группа "Россиум"-"Регион" покупает НПФ "УГМК-Перспектива". Цена еще не закрытой сделки — ниже 10% от активов фонда — около 1 миллиарда рублей. Она проходит в рамках начавшегося в конце прошлого года сотрудничества Московского кредитного банка (МКБ), принадлежащего "Россиуму" и ГК "Регион", с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

— Заемщиков нанизывают на "Скрепку" — У клиентов микрофинансовых организаций (МФО) появилась карта лояльности в рамках проекта кешбэка "Скрепка". При оплате ею продуктов и товаров повседневного спроса определенных брендов как в сетевых магазинах, так и в торговых точках "у дома" на карту возвращается до 25% от потраченной суммы.

— Credit Suisse освоит богатых россиян — Швейцарский банк Credit Suisse расширяет команду, предоставляющую услуги Wealth Management для российских клиентов, за счет сотрудников BNP Paribas. Российский рынок по количеству состоятельных клиентов находится на 10–15-м месте в мире, но в последние годы в этом сегменте усилили позиции местные игроки.

— Репо разменяет триллион — На фоне рекордных размещений ОФЗ в последние недели ЦБ в десять раз повысил лимиты по месячным репо — до 1 триллиона рублей. С учетом планов Минфина разместить в этом квартале госбумаги на 2 триллионов рублей и снижающейся доли иностранных инвесторов на рынке это может выглядеть как прямое финансирование госдолга со стороны ЦБ.

— Нерезиденты уходят от налоговой нагрузки — На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за полгода объема иностранных инвестиций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), из российских фондов акций было выведено почти 150 миллионов долларов.

— Нефть полилась на рынки — Цены на нефть в ближайшие недели могут оказаться под давлением, поскольку сразу несколько факторов, поддерживающих котировки, прекратили свое действие. Так, в Норвегии положен конец забастовке, которая могла снизить добычу в стране на 1 миллион баррелей в сутки.

— Рыбаки сматывают сети — Как и предупреждали рыбопромышленники, запрет пограничной службы ФСБ на обработку улова при прибрежном рыболовстве вынудил часть игроков выйти из этого бизнеса. По данным участников рынка, из 30 работающих в зоне компаний семь отказались от подачи заявок на промысел в 2021 году, а еще три — сократили планируемые объемы добычи.

— Эльгу берут в одни руки — "А-Проперти" Альберта Авдоляна доведет до 100% свою сейчас контрольную долю в крупнейшем в РФ новом угольном проекте, Эльгинском месторождении. Компания готова реализовать опцион по выкупу за 45 миллиардов рублей 49% у Газпромбанка.

— Зерно ссыпают в маркетплейс — Один из крупнейших игроков на зерновом рынке "Деметра-холдинг", в числе владельцев которого ВТБ, может создать сельскохозяйственный маркетплейс. Новой площадке придется конкурировать с существующими "Агро.Клуб" и Direct.Farm, а для привлечения клиентов "Деметра-холдингу" нужно взять на себя риски обеспечения гарантий сделок, считают эксперты.

— ВЭБ.РФ прописался в "умном городе" — Венчурные фонды ВЭБ.РФ и Росатома инвестировали 260 миллионов рублей в компанию Alphaopen, которая разрабатывает программные решения для инфраструктурных проектов в области "умных городов" и "умного строительства".

— "Связист" подключится к бизнесу — Правительственная комиссия поддержала создание ситуационного центра (СЦ) для мониторинга инфраструктуры связи и центров обработки данных (ЦОД) за 175 миллионов рублей на базе ФГБУ "Связист". Пока у бизнеса, который раньше выступал против инициативы, нет законодательной обязанности передавать в него данные.

— Media Net не хватило рекламы — Партнеры Media Net, одного из крупных независимых медиаагентств, которое занимается размещением рекламных кампаний в регионах, подали иск о его банкротстве. Клиенты говорят о задержках с выплатами от агентства с марта.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Перемирие между Арменией и Азербайджаном не удалось установить сразу — Заключенное в ночь на 10 октября после десятичасовых переговоров в Москве перемирие между Арменией и Азербайджаном должно было вступить в силу в 12.00 по московскому времени в субботу. На деле этого не произошло – обе стороны заявляли об обстрелах и боях на земле.

— ОМОН впервые жестко разогнал протестующих в Хабаровске — После трех месяцев непрекращающихся протестов в Хабаровске, где жители города выходят в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, в субботу впервые произошли жесткие задержания митингующих. Несанкционированная акция проходила на площади перед зданием правительства региона, после этого протестующие устроили шествие, а затем вернулись на площадь.

— В Киргизии наметилась стабилизация обстановки — 10 октября депутатам жогорку кенеша (парламент Киргизии) удалось собраться под охраной армии в правительственной резиденции "Ала-Арча" и утвердить премьер-министром страны бывшего депутата Садыра Жапарова, осужденного в 2017 году и освобожденного 5 октября в ходе протестов в Бишкеке, сообщило агентство 24.kg.

— Муниципальные выборы не принесли оппозиции должностей — 12 октября Тамбовская городская дума – единственная, где большинство депутатов не у "Единой России", а у "Родины", – на первом после выборов заседании выберет спикера. "Родина" в выходные определилась с тройкой кандидатов в спикеры, среди которых Дмитрий Горенков, Елена Леонова и Любовь Шанина, заявил "Ведомостям" лидер регионального отделения "Родины", бывший сити-менеджер Тамбова Максим Косенков.

— Минфин нашел способ привлекать людей к благоустройству — Минфин намерен развивать практику инициативного бюджетирования, когда граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ, а потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты.

— Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации банков — На пяти из шести этапов взаимодействия с клиентом российские банки превосходят среднемировой уровень, свидетельствует новый международный обзор цифровизации коммерческих банков, составленный международной сетью "Делойт".

— Минсельхоз предложил меры для стабилизации цен на подсолнечник — Минсельхоз предлагает новый механизм регулирования экспорта масличных культур, который будет стимулировать "прозрачное ценообразование" на них на внутреннем рынке, говорится в письме замминистра Оксаны Лут в Минпромторг, отправленном 8 октября.

— Morgan Stanley покупает одну из старейших фирм по управлению инвестициями — Согласно выпущенному 8 октября официальному сообщению американского инвестиционного банка Morgan Stanley, сделка по приобретению Eaton Vance будет профинансирована акциями и денежными средствами. Акционеры Eaton Vance получат 28,25 доллара и 0,5833 акции Morgan Stanley за каждую из своих акций.

— "Яндекс" сообщил о покупке рекламной платформы K50 — "Яндекс" покупает 100% компании – разработчика платформы для автоматизации управления контекстной рекламой K50, сообщила пресс-служба интернет-компании. Сделка уже подписана, документы переданы в налоговую службу для регистрации. После смены владельца сотрудники K50 перейдут в "Яндекс" и продолжат развивать собственные продукты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С ковидом на жительство — Осеннее "обострение" с COVID-19, о возможности которого еще летом предупреждали эпидемиологи, все-таки случилось. В последние дни вирус бьет майский антирекорд по новым случаям: в пятницу зарегистрировано 12 126 вновь инфицированных, в субботу — 12 846, а в воскресенье уже 13 634 (до этого худшим днем было 11 мая, когда на учет поставили 11 656 заразившихся).

— Жаропонижающее — Конец минувшей недели принес новость, которую более трех недель ждали в терзаемом войной Нагорном Карабахе. Главы МИД России, Армении и Азербайджана на состоявшихся в Москве переговорах договорились о прекращении огня в зоне конфликта, градус которого только повышался с момента обострения 27 сентября.

— И ты, брют — Легализация онлайн-торговли алкоголем откладывается на неопределенный срок. Против этого выступает несколько ведомств. Но российские виноделы предлагают в качестве эксперимента предоставить доступ в сеть российским винам: пить горькую от этого больше не станут.

— Бонусы к штрафу — Проект нового КоАП расширяет применение дисконта, когда в течение определенного срока можно заплатить только половину штрафа. Также планируется сократить применение административного ареста. Об этом заявил в интервью "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

— Водитель без руля — Тем, кто обучается вождению, будут преподавать основы обращения с беспилотными автомобилями. Такой вывод можно сделать из проекта приказа Минпросвещения, который размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

— В адрес семьи — Еще 8,8 миллиарда рублей премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы для софинансирования выплат на детей в возрасте трех-семи лет. Ежемесячное пособие установлено в этом году указом президента. Оно положено семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания.

— Квартирный ответ — Госдума в октябре может рассмотреть резонансный законопроект о механизмах переселения из аварийного и ветхого жилья в регионах. Кабмин, профильные ведомства и застройщики поддерживают концепцию поправок, однако настаивают на их доработке ко второму чтению, стало известно в ходе "круглого стола" по этой теме в Совфеде.

— Заемщикам не хватило доказательств — Банки получили от граждан 388,1 тысячи требований о кредитных каникулах за весь период действия закона о них, с апреля по сентябрь включительно. К 7 октября кредитные каникулы фактически были предоставлены по 159,5 тысячи требований на сумму 78,5 миллиарда рублей, рассказал глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью "Российской газете".

— Люди держат руку на пульте — На самоизоляции многие люди не нашли ничего лучшего, чем убить время за просмотром сериалов и шоу, били тревогу социологи. Вот и статистика по продажам ТВ это подтверждает. За третий квартал 2020 года производители отгрузили 62 миллиона телевизоров во всем мире, это на 12,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 38% больше, чем в предыдущем квартале, следует из отчета компании TrendForce.

— Донесениям отменят бумагу — Российские рыбаки переходят на электронный промысловый журнал. Отказ от бумаги позволит сэкономить 150 миллионов рублей в год на административных расходах. Центр системы мониторинга рыболовства и связи предложил полностью отказаться от подачи данных в Отраслевую систему мониторинга в бумажном виде, закрепив только электронный вид подачи судовых суточных донесений (ССД), сообщило Росрыболовство.

— Когда дым рассеется — Места для курения в аэропортах для зарегистрированных на рейс и транзитных пассажиров должны иметь непрозрачные стены, системы вентиляции, а места на открытом воздухе должны быть изолированы дверьми. Такие требования вступают в силу с 12 октября.

— В любом ЗАГСе — Правительство России одобрило законопроект, делающий услуги ЗАГСов экстерриториальными. Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, это означает, что гражданин сможет обращаться в ЗАГС для оформления документов независимо от места своей прописки.

— Опять взяли паузу — Торговые улицы в центре Москвы пустеют из-за пандемии — магазины и рестораны закрываются или переходят в режим онлайн. Однако снижать цены на аренду владельцы помещений не спешат. По прогнозам экспертов, свободными торговые площади будут оставаться недолго.

— Лайт-режим для экономики — Правительство Москвы нацелено на то, чтобы стабилизировать обстановку в столице без дополнительных ограничительных мер. "Закрытие предприятий — самый последний шаг, который можно предпринять в связи с пандемией", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

— Картельное осложнение — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила доход картелей на фармацевтическом рынке, которые пытались заработать на россиянах во время пандемии, в 835 миллионов рублей. Всего за первую половину 2020 года антимонопольному органу удалось пресечь деятельность и остановить реализацию на этом рынке 18 картелей и антиконкурентных соглашений.

— Начнут с географии — Министерство просвещения опубликовало проекты расписания Единого и Основного государственных экзаменов. ЕГЭ сдают выпускники одиннадцатых классов, ОГЭ — девятиклассники.

— Плати, иначе посадим — Вымогательство взятки и превышение должностных полномочий стали причиной практически максимальных сроков наказания двум бывшим полицейским.

— Записались в хозяева — Реальные и немаленькие сроки дал Тушинский районный суд Москвы опасной группе граждан за кражу столичной недвижимости. На скамье подсудимых сидели рядом жители столицы — Тамара Фетисова, Хатуна Джанишвили, Руслан Алимханов и Дмитрий Вирченко.

— Сюрприз в темноте — Зарубежным экспертам предстоит еще потратить много времени, чтобы в деталях разобраться в продемонстрированных на внезапном параде в КНДР новейших вооружениях. Но вывод однозначен: Пхеньян удивил уровнем развития своих технологий и оружия, причем прогресс заметен на самых разных направлениях — от налобных фонариков и формы спецназа до новейших видов межконтинентальных баллистических ракет.

— Трамп излечился от COVID-19 — В субботу мир наблюдал за очередным американским политическим шоу под названием "чудесное исцеление президента США Дональда Трампа от COVID-19". Именно так можно охарактеризовать стремительное выздоровление хозяина Белого дома от опасной болезни и его немедленное публичное включение в подходящую к финишу президентскую гонку в США.

— У урны все спокойно — В Таджикистане в воскресенье состоялись выборы президента республики. Они были признаны состоявшими задолго до закрытия избирательных участков. По данным ЦИК, уже в 15.00 (за пять часов до окончания голосования) явка превысила 70 процентов. За пост президента боролись пять кандидатов, включая нынешнего главу государства Эмомали Рахмона.

— Made in Запад — С семейством токсичных химикатов, которое на Западе называют "Новичок", работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что "Новичок" является чисто западным брендом. Он синтезирован и наличествует в этих странах в 140 вариантах.

— Экскурсия за радиацией — Сообщение повергло в шок: школьников Украины старше 12 лет приглашают на экскурсию в зараженную зону. Уровень радиации снизился, что правда, а в виде главной предосторожности детей будут пускать в туалет только в санитарных зонах.

— Киргизы соскучились по порядку — Беспорядки, начавшиеся в Киргизии, могут привести к пересмотру правил выборов и новым конституционным реформам. О таких намерениях заявил новый премьер республики Садыр Жапаров, который в эти выходные наконец заручился поддержкой действующего созыва парламента, собравшего кворум, и был утвержден им в должности.

— Лукашенко обсудил реформы с оппозицией — Президент Белоруссии Александр Лукашенко в минувшие выходные встретился с представителями белорусской оппозиции, находящимися под стражей в СИЗО КГБ республики. На мероприятии, которое пресс-служба президента не анонсировала заранее, присутствовали 11 оппозиционеров, в том числе руководители так называемого координационного совета.

— Нобель за еду — Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала Всемирная продовольственная программа ООН, где одним из ключевых и крупнейших доноров является Россия.

— Ветки растут — Российская столица занимает первое место в мире по интенсивности строительства метро — за последние 10 лет в городе построили более 116 километров новых линий подземки, 56 станций и 11 депо, а до конца 2023 года будет введено еще 89 километров и 38 станций.

— Одним цветом — Светофоры в Москве начали одновременно давать "зеленый" пешеходам и водителям, поворачивающим направо. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, так настроили сигналы на восьми перекрестках.

— Пробы — 10 баллов — Более 2 тысяч километров дорожного полотна запланировали отремонтировать за сезон в Подмосковье. Дорожники рапортуют: выполнено 99% от плана! Но отдыхать они отправятся только тогда, когда на всех участках пройдет проверка качества уложенного асфальта.

— Дом у подножия сопки — Первые кредиты на покупку квартир на вторичном рынке жилья по программе "Дальневосточная ипотека" выдали в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Расширить действие двухпроцентной ипотеки на "вторичку" для двух дальневосточных регионов, где отсутствует возможность купить жилье в новостройках, ранее поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Баржа протекла — Около полутонны солярки попали в Богучанское водохранилище на севере Красноярского края. ГСМ перевозила транспортная баржа, принадлежащая одной из местных лесопромышленных компаний. ЧП произошло в районе поселка Новая Кежма. Это случилось еще 2 октября, но об инциденте стало известно лишь спустя неделю.

— Тропа к "черному золоту" — В Ножай-Юртовском районе Чечни предложили уникальный туристический маршрут: тропа ведет к месторождению нефти, разработанному в XIX веке компанией братьев Нобель. Его протяженность составляет 3,5 километра, и рассчитан он на путешественников всех возрастов, говорит представитель туристической компании "Беной Трэвел" Ахмед Мецалов.

— Двадцать три новоселья — Дети-сироты получили долгожданное жилье в поселке Овощном. Благодаря содействию ОНФ им удалось переехать в новые комфортабельные квартиры в обжитом, благоустроенном поселке. Суд признал их бывшее жилье в селе Займо-Обрыв непригодным для проживания и обязал местную администрацию предоставить благоустроенные жилые помещения.

— Одна из нас — Марина Удгодская совсем недавно работала уборщицей в сельсовете. А десять дней назад она вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области.

— Сушите колеса — В столице Якутии продолжают проводить начатые в апреле еженедельные рейды в общественном транспорте. Их цель — проверить, как выполняются требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

— Козы по контракту — Многодетной семье Булыгиных из моногорода Прокопьевска в наше непростое время помогает выжить личное подсобное хозяйство. Заключив социальный контракт с местной администрацией, супруги купили козу — и дело пошло.

— Из боя выходили родными — Кто знает, человек какой национальности лежит в Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду? 11 657 Героев Советского Союза получили звание в годы Великой Отечественной войны. Они представляют 33 национальности СССР.

— Усыновили. Вернули — За последние три года на 10% выросло количество возвратов детей-сирот, устроенных в семью. Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала в недавнем интервью "РГ".

— Взяли в дозор — В войска национальной гвардии России поступят видеорегистраторы нового поколения. Испытания и приемка такого видеорегистратора "Дозор-78", разработанного специально для Росгвардии одной из российских компаний, уже завершились.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Фокус на расстоянии: россиян предупредили об опасности метаданных — Почтовые и облачные сервисы при передаче файлов сохраняют информацию о них (геометку, имя создателя и т.д.), при этом мессенджеры распространяют метаданные, только если передавать фото или видео как вложение. К такому выводу пришли эксперты компании Digital Security (исследование есть у "Известий").

— Побьют "Градом": артиллеристы получат цифровую РСЗО в будущем году — Поставки в войска обновленных реактивных систем залпового огня "Град-М" начнутся в следующем году, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Модернизированная версия легендарной РСЗО, разработанной еще в советское время, получила возможность самостоятельно прицеливаться и рассчитывать количество боеприпасов.

— "Мы тоже люди": врачи "красной" зоны недовольны условиями труда — Оплата труда молодых медиков, борющихся с COVID-19, нередко оказывается ниже прожиточного минимума. Об этом "Известиям" заявили во Всемирной медицинской ассоциации (WMA). Так, почти 35% врачей в Испании работают по краткосрочному контракту, рассказал генсек Государственной конфедерации медицинских союзов (CESM).

— Одолжи руль: в думе хотят запретить передавать возмещение ущерба в ДТП — В России предлагают запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП, чтобы этим не пользовались мошенники. Как выяснили "Известия", такую поправку в Гражданский кодекс намерены внести депутаты Госдумы от "Единой России".

— На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим — В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами.

— Черный в список: перец подавляет активность коронавируса — Вещество, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли зарубежные ученые, смоделировав на компьютере взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух вирусных мишеней.

— Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 миллиардов — Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров прорабатываются, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Изучить вопрос о возобновлении индексации людям, которые оформили пенсию, но продолжают трудиться, на прошлой неделе правительству поручил президент Владимир Путин.

— С образом и подобием: 44% крупного бизнеса допускает рассылку фишинга — У мошенников есть возможность рассылать фишинговые письма от имени 44% крупных российских компаний. Это позволяют сделать пробелы в настройках доменов организаций, рассказали "Известиям" в Bi.Zone.

— В ВОЗ сообщили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 37 миллионов человек — Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 37 миллионов человек. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Стоят на стриме: в потребкорзину могут добавить медиасервисы и антисептики — В потребительскую корзину со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом "Известиям" рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Сбербанк дошел до строчки — глава Сбербанка Герман Греф попросил правительство включить платеж за мусор в квитанцию за ЖКХ, чтобы улучшить собираемость платежей. Но не все регионы готовы к этому: общая сумма в квитанции может вызвать недовольство граждан.

— Пить и петь не рекомендуется — В мэрии Москвы обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке, сообщили источники РБК. Такие меры — реакция на неспадающий трафик в городе, несмотря на вторую волну эпидемии, объясняют чиновники.

— У России есть масса инструментов, чтобы убедить Армению — Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК сообщил о достижении Баку целей в Нагорном Карабахе, а также рассказал о ходе переговоров о прекращении огня и оценил степень влияния России и Турции в регионе.

— Московский мир не сразу добрался до зоны боев — Согласованный в Москве режим тишины в зоне Нагорного Карабаха пока не соблюдается, в регионе идут активные боевые действия. В Москве ждут на переговоры главу МИД Армении.

— Кризис в пользу крупных — Несмотря на вызванный COVID-19 кризис, банки из топ-30 смогли укрепить свои позиции на рынке, выяснили в НКР. Они опередили более мелких конкурентов по росту активов, маржинальности бизнеса и привлечению вкладчиков.

— Баллонный ключ к социальному согласию — Стабилизировать стоимость доставки газовых баллонов в жилые дома позволит госрегулирование. В отдельных регионах цены на газ уже выросли на 30–40 %, а их дальнейший рост может вызвать социальную напряженность, считают в антимонопольной службе.