МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне в стране число новых случаев COVID-19 было выше осеннего пика третий день подряд, составляет 13 634. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее называла 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 592 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 564 (26,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 312 310 случаев. Темп прироста составляет 1%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 4395, Санкт-Петербурге — 538, Подмосковье — 440, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4395, 2. Санкт-Петербург — 538, 3. Московская область — 440", — говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе.

Выписаны по всей стране 3 793 человека после COVID-19, за все время — 1 024 235.

За сутки в России скончались 125 человек с COVID-19, за все время — 22 722.