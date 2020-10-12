МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,47% — до 4,97 доллара, "Новатэка" — росла на 0,14%, до 142,1 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,38%, до 57,8 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,04% — до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 0,32%, до 18,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,28% — до 24,24 доллара, "Северстали" — на 0,58%, до 12,95 доллара, НЛМК — на 0,18%, до 21,94 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,06%, до 0,81 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,61%, до 10,64 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,27% — до 25,93 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,23% — до 6,16 доллара, "Ленты" — на 0,71%, до 2,85 доллара. Расписки "Магнита" дорожали на 0,96% — до 14,67 доллара.