МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в Москве уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", — сообщили в пресс-службе в понедельник.

"В целом по холдингу это почти 102 тысячи человек. В Москве переведено на удаленную работу 31% работников холдинга, в том числе по аппарату управления ОАО "РЖД" — 67%", — уточнили в компании.

Согласно указу мэра Сергея Собянина, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение — сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).

По указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.