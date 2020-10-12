МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с гендиректором "Алросы" — крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах — Сергеем Ивановым и проведет международные телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча с гендиректором "Алросы" Сергеем Ивановым будет публичной. Огромная компания, которая имеет огромное значение для целого ряда регионов, международная компания, одна из крупнейших в своей отрасли. Времена сейчас в плане конъюнктуры не совсем благоприятные, но, тем не менее, компания работает, и как раз об итогах этой работы Сергей Иванов будет докладывать президенту", — сказал Песков журналистам.

Также он добавил, что сегодня запланированы и международные телефонные разговоры, о которых будет сообщаться в течение дня.

На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.