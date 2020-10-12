МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая, судя по всему, стремится замедлить ралли национальной валюты: после его недавнего решения трейдерам будет проще ставить на ослабление юаня.

Получая поддержку со стороны восстановления экономики Китая и относительно высоких процентных ставок, юань завершил самый лучший за 12 лет квартал против доллара США. В пятницу он достиг уровня 6,69 доллара, максимума с апреля 2019 года.

Народный банк Китая в субботу заявил о том, что с понедельника банкам больше не нужно будет располагать депозитом в размере 20% для осуществления форвардных валютных операций в долларах США. С 2015 года Китай несколько раз вводил и отменял подобную практику: последний раз он установил требование о депозите в августе 2018 года.

В понедельник юань снизился против доллара примерно на 0,3%, до 6,71 юаня за доллар, как на внутреннем китайском рынке, так и за пределами страны.

Центральный банк Китая "намерен пока что замедлить укрепление юаня", отметил экономист Commerzbank Чжоу Хао. Насколько эффективной будет эта мера, зависит от исхода президентских выборов в США, а также от того, продолжат ли темпы восстановления экономики Китая опережать темпы восстановления других экономик и будет ли доллар ослабевать, добавил он.

По словам Чжоу, ралли юаня отчасти объясняется заложенными в котировки ожиданиями относительно победы на выборах в США Джо Байдена, которого инвесторы считают склонным занять более умеренную позицию в отношениях с Китаем. Победа Дональда Трампа же "окажется крайне негативным фактором для юаня, по крайней мере на несколько дней".

Неделя государственных праздников в Китае с 1 по 8 октября принесла с собой новые доказательства восстановления экономики страны. Экономисты Citigroup говорят, что показатели демонстрировали "явное оживление расходов". В понедельник фондовые рынки Китая росли, и индекс Shanghai Composite повысился на 2,6%.

Решение центрального банка Китая свидетельствует о том, что руководство регулятора в настоящее время более оптимистично оценивает перспективы экономики страны, считает Дэвид Чао из Invesco.

Данные за праздничную неделю продемонстрировали, "что население Китая без опасений начало покидать свои дома и тратить деньги", отметил Чао. Новости о возможном визите Си Цзиньпина в Шэньчжэнь, где он может представить планы по дальнейшему открытию экономики для иностранных капиталовложений, также поддержали акции.

Кун Го из New Zealand Banking Group Ltd. говорит о том, что фиксинг юаня, установленный центральным банком в понедельник, не был "намного ниже" ожиданий рынка, а значит, регулятор прилагает не слишком большие усилия для сдерживания ралли юаня. Народный банк Китая в понедельник установил фиксинг юаня на уровне 6,7126 юаня за доллар.

"Все это делается для облегчения управления рисками", — считает Го. Требование о 20%-ном депозите затрудняло компаниям и инвесторам хеджирование рисков, связанных с валютными операциями.

И все же центральный банк не отменил это требование, а лишь установил нулевые резервные требования. "Они могут применить этот инструмент в будущем", — говорит Го.

Народный банк Китая заявил о намерении сохранять гибкий курс юаня и поддерживать его на адекватном уровне, что позволит стабилизировать ожидания рынка.

— Автор Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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