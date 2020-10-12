МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко, сообщил по итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Некоторые государства-члены ЕС предложили внести в список новые имена, в том числе, Лукашенко. Мы одобрили это предложение, учитывая события с момента утверждения предыдущего списка", — сказал он.

Боррель пояснил, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. "Складывается впечатление, что белорусские власти не готовы к диалогу, отвергают переговоры, в том числе, предложение ОБСЕ. Лукашенко не готов вести диалог, налаживать контакты в поисках мирного урегулирования кризиса в Белоруссии", — отметил глава евродипломатии.

Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.