ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе локдаунов.

"Будет три уровня угрозы: средний, высокий и очень высокий", — сказал Джонсон, выступая в парламенте страны в понедельник.

Большая часть Великобритании на данный момент находится на среднем уровне угрозы, на котором сохраняется "правило шести" (компании до шести человек могут встречаться как в помещениях, так и на улице) и закрытие пабов и ресторанов в 22.00.

Высокий уровень угрозы предусматривает запрет на встречу различных семей в помещениях. В эту категорию попадают Манчестер и Бирмингем.

При очень высоком уровне угрозы вводится запрет на встречи различных семей в помещениях и в частных садах, а бары и пабы закрываются, если только они не могут временно перепрофилироваться в рестораны. Очень высокий уровень угрозы объявлен в Ливерпуле. Там также закроются спортзалы, казино и спортивные центры.

И в Манчестере, и в Бирмингеме, и в Ливерпуле уже действовала более жесткая система ограничений, чем по всей стране. Новая трехуровневая система, по мысли Джонсона, должна упорядочить уже принимаемые меры.

"Предстоящие недели и месяцы будут тяжелыми, станут проверкой нашей страны на прочность, и я не сомневаюсь, что мы ее пройдем", — cказал Джонсон.

Он заверил, что в намерения правительства не входит введение нового национального локдауна, и подчеркнул, что предложенный им план позволит продолжить работу школам, университетам и магазинам по всей стране.

За все время пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 603 716 человек, скончались 42 825.