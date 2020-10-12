12 октября (Dow Jones). Фьючерсы на природный газ в понедельник выросли в цене до максимума более полутора лет, продолжая недавнее ралли. Трейдеры готовятся к похолоданию, оценивая его возможные последствия для предложения.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ подорожали на 5,1%, до 2,881 доллара за млн БТЕ, завершив торги на самой высокой отметке с марта 2019 года. В текущем месяце цены уже прибавили около 14%, а за три последних месяца рост составил около 60%. Недавний рост цен вызван скорым приходом зимы и началом отопительного сезона.

Обычно потребности в газе со стороны электростанций резко растут в зимние месяцы, так как домохозяйства более активно используют отопление.

В то же время инвесторы оценивают ущерб от урагана "Дельта", который в пятницу обрушился на побережье Луизианы, усилившись до шторма 2 категории. Ураган побудил ряд компаний приостановить добычу.

Снижение предложения в сочетании с ростом потребления усиливают бычий настрой на волатильном рынке, особенно учитывая последние метеопрогнозы, предполагающие похолодание на значительной части США в следующие недели.

"Холода на этой неделе и в течение большей части шести-десятидневного периода будут более сильными, чем ожидалось на прошлой неделе", – замечают аналитики Commodity Weather Group.

Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы в последние недели наращивают длинные позиции по природному газу, сокращая короткие позиции. Таким образом, чистая длинная позиция спекулянтов по газу достигла самой высокой отметки за полтора года, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Трейдеры ожидают выхода данных по запасам газа в США, которые будут обнародованы в четверг. В течение большей части последних двух лет устойчиво высокие запасы газа сигнализировали о крупном предложении, из-за чего ралли цен останавливались.

Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, по состоянию на 2 октября объем запасов газа на 13% превысил показатель годичной давности и на 11,5% — среднее 5-летнее значение для этого времени года.

Тем не менее по результатам следующих нескольких недель запасы газа могут увеличиться слабее, чем обычно, из-за урагана "Дельта" и холодной погоды. В итоге ценам на газ может быть оказана поддержка зимой, когда запасы обычно падают.

Однако некоторые трейдеры по-прежнему осторожно оценивают долгосрочные перспективы на фоне медленного восстановления мировой экономики и стагнации спроса в различных регионах мира. Котировки газа обычно растут в периоды холодной погоды, однако затем они переходят к снижению, поскольку спрос начинает сокращаться, а производители наращивают добычу с целью извлечь выгоду из высоких цен. Сокращение производства газа и ралли цен из-за штормов также наблюдаются на протяжении коротких периодов.

Между тем фьючерсы на нефть WTI в понедельник снизились в цене на 2,9%, до 39,43 доллара за баррель. Этот сорт нефти уже несколько месяцев торгуется около 40 долларов за баррель, поскольку пандемия коронавируса ограничивает спрос на топливо. Трейдеры также анализируют перспективы увеличения предложения на фоне восстановления добычи на крупнейшем месторождении в Ливии на выходных и завершения забастовки в Норвегии.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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