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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Шум в системе ОМС — Ситуация вокруг идеи Минздрава выделить в системе ОМС федеральный сегмент, в котором роль страховой компании должен выполнять ФФОМС, усложняется.

— Немилости от природы — Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил в понедельник о массовой гибели морских животных еще на двух участках побережья.

— Данные не столь персональные — IT-ассоциации пожаловались главе Минцифры на решение мэра Москвы Сергея Собянина, обязавшего работодателей предоставлять номера телефонов сотрудников на удаленке.

— Лекарства подхватили инфляцию — Возможный отказ фармацевтических компаний от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) из-за низкой предельной цены подтолкнул чиновников ускорить решение проблемы.

— Аукционный молоток причудливой формы — Важность для современной экономики теории аукционов отмечена не одной и не двумя премиями шведского Риксбанка за последние десятилетия.

— Нормативные акты по осени считают — За последние три месяца чиновники заметно нарастили свою нормотворческую активность, следует из данных Минэкономики.

— Москва привыкает к дефициту — Бюджет Москвы по итогам девяти месяцев этого года исполнен с дефицитом в 186 млрд руб., следует из данных столичного департамента финансов.

— Депутат Лысаков положил комитет на стол — Президиум фракции ЕР в Госдуме в понедельник решил снять депутата Вячеслава Лысакова с поста первого заместителя председателя комитета по законодательству.

— КПРФ предпочла бизнесмена экс-губернатору — Руководство КПРФ решило передать мандат скончавшегося депутата Госдумы Вахи Агаева бывшему кандидату в мэры Москвы бизнесмену Вадиму Кумину.

— Мосгордума удалится на пленарное заседание — Комиссия Мосгордумы (МГД) по организации ее работы проголосовала за проведение пленарного заседания 14 октября в дистанционном формате.

— Михаил Леонтьев снова ответит за дебила — Абаканский горсуд во второй раз удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву.

— Историк не захотел быть маньяком — В Санкт-Петербурге на процессе об убийстве Анастасии Ещенко подсудимый бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов признал свою вину.

— Неоплаченное мужество — Командование 234-го гвардейского десантно-штурмового полка отказалось заплатить пять окладов за орден Мужества.

— Шинного короля готовят к поездке в Россию — Апелляционный суд итальянского Милана принял решение об экстрадиции в Россию владельца сети шинных центров "Таганка" и "Русшина-Тюмень" Андрея Смышляева.

— Инструкция следует за пешеходом — ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах.

— Регионы закручивают маски — В России за сутки выявлено 13 592 новых случая коронавируса. Это несколько меньше, чем накануне, однако регионы продолжают обновлять собственные суточные рекорды.

— "Сеть" завершает второй круг — В понедельник в Апелляционном военном суде во Власихе семеро осужденных по уголовному делу о террористическом сообществе "Сеть" (запрещено в РФ) выступили с последним словом.

— Между Россией и Евросоюзом проложили две колеи — Главы МИДов стран ЕС в понедельник договорились о введении санкций в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

— Граждане вселились в ипотеку — Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало рекордный рост выдачи ипотечных кредитов в России в сентябре. Их количество превысило на 16% показатель августа.

— Турбины мощной стоимости — Правительство может повысить стоимость проектов энергоблоков на пилотных газовых турбинах российского производства.

— Внутренний инвестдолг — Данные агентства Dealogic свидетельствуют о росте активности инвестбанков на российском долговом рынке в третьем квартале.

— Шарики покатились в новые руки — Крупнейший производитель подшипников на российском рынке — ЕПК — меняет владельца. ФАС разрешила неназванному покупателю приобрести 57% в компании.

— Морской банк встал на якорь — Севастопольский морской банк (СМБ) сообщил о закрытии существенной части отделений. Этот банк — один из двух исконно крымских.

— Господин азотный Новгород — "Акрон", несколько раз за последний год уменьшавший инвестпрограмму, объявил о новом проекте, который может стать одним из крупнейших в Европе.

— На госстройке перекур — Начавшийся на пандемии кризис привел к сокращению в первой половине года на 26% строительных контрактов, заключенных госкомпаниями.

— Alibaba сгущается над Россией — Интернет-холдинг ведет в страну свою облачную платформу. Китайский интернет-холдинг Alibaba Group выводит на российский рынок облачных услуг платформу Alibaba Cloud.

— У "Росатома" зависли суперкомпьютеры — Планы "Росатома" получить монополию в поставках систем суперкомпьютерного моделирования для госсектора срываются: Минцифры не поддержит его инициативу.

— Mail.ru Group учит уроки — На фоне роста востребованности онлайн-обучения во время пандемии Mail.ru Group все активнее инвестирует в образовательные платформы.

— "Вот такой мир страданий от неумения договориться" — Совладелец ГК РТК Константин Засов о кризисе на рынке вагонов и новом урожае, о квотах на зерно и ограничениях на вывоз круглого леса.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС — Банк России и Минфин отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.

— Четыре из пяти столичных компаний не могут выполнить указ мэра — От новых московских требований могут пострадать сотни тысяч предприятий и предпринимателей.

— Уголовные дела возбуждают на протестующих в Хабаровске — Коммунисты предложили обсудить разгон митинга на заседании парламента с участием Дегтярева.

— Зачем Лукашенко пошел к оппозиции в СИЗО — Лукашенко неожиданно лично посетил СИЗО КГБ, где провел более чем четырехчасовую встречу с содержащимися в изоляторе оппозиционерами.

— "Единая Россия" не будет выдвигать Вячеслава Лысакова в депутаты Госдумы — Госдума рассмотрит постановление о снятии с должности депутата Вячеслава Лысакова после его высказываний в телеграм-канале.

— Назначение Жапарова премьером Киргизии оспаривают на митингах — В результате потасовок между сторонниками Атамбаева и Жапарова два человек были ранены выстрелами из огнестрельного оружия.

— Сервис по доставке здоровой еды Grow Food отказался от экспансии в регионах — Его наборы не пользовались спросом в том числе из-за высокой цены.

— VisionLabs внедрила биометрическую систему для банков Казахстана — Компания VisionLabs разработала сервис удаленной биометрической идентификации для Национального банка Казахстана.

— Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки — Это станет хорошей поддержкой для застройщиков, но грозит перегревом рынка жилья. Программу предлагается продлить до конца 2021 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Настал час правительства — Госдума 13 октября рассмотрит в первом чтении проект нового конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". Павел Крашенинников рассказал об новациях.

— Жилая легенда — Минфин подготовил проект постановления правительства о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года. Ведомство предлагает увеличить общую сумму кредитов.

— Без прав по диагнозу — ГИБДД сможет получать от медиков информацию о пациентах, чьи болезни несовместимы с вождением машины. Соответствующий законопроект поступил в правительственную комиссию.

— Пособие назад не ходит — Верховный суд РФ разрешил оставлять пособия, выплаченные по ошибке чиновников. В ВС пожаловалась жительница Подмосковья, которая получала выплаты по смерти мужа.

— Алмаз в цене — Компания "АЛРОСА" в ближайшее время собирается договориться с Минфином о закупке ее алмазов в Гохран. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина с главой компании Сергеем Ивановым.

— Вирус в повестке — Коронавирус внес коррективы в подготовку III Евразийского женского форума, в программу мероприятия предложено включить темы, связанные с пандемией.

— Счет в пользу граждан — Глава минтруда Антон Котяков рассказал в Госдуме, как будет выполняться поставленная президентом задача снизить уровень бедности в стране вдвое к 2030 году.

— Придут к согласию — Минюст предложил закрепить в законе так называемую школьную медиацию, когда посредники помогают мирно решить конфликты среди учеников.

— Мама-иностранка — Иностранцы, имеющие совершеннолетних детей с российскими паспортами, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке с 12 октября.

— Кто по дрова?— Кабмин корректирует перечень стратегически важных лесных товаров, которые запрещены для вывоза за границу. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Ограничения в малой и средней форме — Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал о подготовке долгосрочной стратегии развития экономики.

— Досье с шашечками — У каждого водителя такси в столице появится цифровой профиль. Затем эти данные передадут в региональную навигационно-информационную систему департамента транспорта города.

— Звездный час хакера — Переход на удаленный режим работы выявил слабые места в IT-системах компаний: число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей подскочило во всем мире на 50%.

— Все в рабочих руках — В Минтруде предлагают создать единую цифровую платформу для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству.

— Автомобиль в тумане — Техногенные аварии и происшествия на транспорте выходят на первый план по возможным угрозам. Такой прогноз на предстоящую неделю составили ученые из МЧС России.

— Больная тема — Во всех региональных управлениях Федеральной службы исполнения наказаний созданы специальные комиссии по мониторингу применения физической силы и спецсредств.

— Миротворцы учатся — В понедельник в Витебской области на полигоне Лосвидо 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Беларуси начались командно-штабные учения Миротворческих сил ОДКБ.

— Направление в медцентр — По поручению президента России Минобороны начало строить в Астраханской области два многофункциональных медицинских центра.

— Игры, в которые играют в Стэнфорде — Лауреатами премии памяти Альфреда Нобеля по экономике стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.

— Трубка в ловушке — Служба финансового уполномоченного намерена добиться четких правил страхования смартфонов. Цель — защитить людей от ловушек компаний.

— Не в вора корм — Суд в Вологодской области отправил на два года в колонию строгого режима вора-рецидивиста, который не поверил в доброту хозяина дома.

— Нитка стала прочнее — Железнодорожное сообщение между Мурманском и Большой землей, которое было прервано после обрушения железнодорожного моста через реку Колу, восстановлено окончательно.

— Давай мириться! — Юный омич Никита Ломтев стал победителем "Школы социального проектирования", которую называют самым быстрым социальным лифтом для молодых, амбициозных и целеустремленных.

— Холст на заборе — В центре Калининграда появилось огромное граффити. Эскизы изображений согласовала муниципальная администрация, а расходные материалы оплатили предприниматели.

— Виновно ли потепление?— В арбитражном суде началось рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норникелю" и его "дочке" — "Норильско-Таймырской энергетической компании"по факту утечки топлива на ТЭЦ.

— В тюрьму мне нельзя — В понедельник, 12 октября, в Завьяловском районном суде Удмуртии начали зачитывать приговор экс-главе республики Александру Соловьеву.

— Рублю предъявлен риск — Гостем "Делового завтрака" стал ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. Он уверен: двигать экономику после пандемии будет малый бизнес.

— Наш супергерой — "Человек-наук"! — На Всероссийском фестивале NAUKA 0+ открылись самые яркие научные "активности". Это лекции нобелевских лауреатов, виртуальные лабораторные и научные шоу.

— По законам физики — Вручены премии правительства в области образования. Одна из них присуждена коллективу Заочной физико-технической школы (ЗФТШ) МФТИ во главе с директором Анной Габдурафиковой.

— За партой в чуме?— Сегодня на Ямале в интернатах учатся 8800 детей кочующих аборигенов Севера. Больше всех в России. Оторвать детей от семьи — для тундровиков всегда эмоциональное потрясение.

— Учиться на учителя — Опубликован приказ Министерства просвещения РФ, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ему федеральные педагогические вузы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Китай — не провокатор и не тот, кто проводит экспансию" — Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй — о взглядах Пекина на политику США и экономических отношениях с РФ.

— Турникет пройден — Почему призывы к осторожности не услышали в обеих столицах. Рекордный рост заболеваемости коронавирусом и угрозы штрафов пока не мотивируют граждан использовать маски.

— У краха глаза велики — Страховки от коронавируса набирают популярность. По уже проданным продуктам граждане получили не менее 300 миллионов рублей компенсаций.

— "Свысока" гляжу — За качеством вывоза отходов предложили следить с помощью спутников: кадры из космоса позволят визуализировать маршруты мусоровозов.

— Торг умаслен — Удастся ли Норникелю снизить размер штрафа за аварию. "Норникель" может снизить сумму требуемого Росприроднадзором штрафа в 148 млрд рублей, допускают в WWF.

— Вывод сделан — Кражи денег со счетов в 2020-м выросли вдвое. Всего по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тысяч инцидентов. А число телефонных атак на граждан увеличилось в четыре раза.

— Трамп посоветовал СМИ обратить внимание на кашель у Байдена — Дональд Трамп упрекнул американские СМИ в игнорировании того факта, что кандидат от демократов на ноябрьских выборах Джо Байден кашляет.

— Суть не важно — Что означает "политическое решение" о санкциях Евросоюза. В Москве считают неприемлемыми новые санкции Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

— По линии разлива — Что приводит к авариям с нефтепродуктами в России. Очередной инцидент произошел на Ангаре, где в реку попало дизтопливо из лопнувшей цистерны.

— Трубы не горят — Немцы оценили опасность сжиженного газа для экологии. "Зеленым" в Германии объяснили, почему трубопроводный газ из "Северного потока – 2" будет не вреднее для природы, чем американский СПГ.

— Паны дерутся — Украинских гастарбайтеров в Польше избивают и унижают. Заробитчане готовы рисковать жизнью ради нескольких сотен евро. Гастарбайтеров не только унижают морально.

— Бои под тенью — Контроль за перемирием в Карабахе предлагают поручить ОБСЕ. Для эффективного режима прекращения огня нужен мониторинг на земле.

— Спрос на минус — Стоит ли ждать отрицательных цен на газ в Европе. Аналитики прогнозируют переизбыток предложения голубого топлива на рынке ЕС в будущем году.

— "Нет иллюзий, что до конца года мы наверстаем упущенное" — Первый замминистра финансов Леонид Горнин — о дефиците региональных бюджетов и ограничениях по госдолгу.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Брюссель сделал персональный выбор — Министры иностранных дел ЕС поддержали введение санкций против российских и белорусских официальных лиц, в том числе против Александра Лукашенко.

— Главный лот ушел аукционистам — Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за "усовершенствование теории аукционов".

— Американская фемида настигла Германа Лиллевяли быстрее российской — Американские власти задержали основателя брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" российского предпринимателя Германа Лиллевяли.

— Проекты выстроились за поощрением — Владимир Лисин, Андрей Бокарев, глава Wildberries Татьяна Бакальчук представили первые проекты в рамках нового инвестрежима СЗПК.

— Заемщики израсходовали весь отложенный спрос — Отложенный спрос населения на кредиты наличными исчерпан, сообщили в ОКБ. Банки в сентябре выдали на 5% меньше новых ссуд, чем в августе.

— Расчистка неба от мусора потянула на ₽70 млрд — Перенос свалок и пунктов сортировки возле аэропортов обойдется в 70 млрд рублей. Из-за такой свалки в двигатели лайнера "Уральских авиалиний" попали птицы.

— Новая волна оставила зрителей равнодушными — К концу прошлой недели объем потребления трафика видеосервисов вырос почти на 200%, подсчитала компания NGENIX.

— Камчатский крах — В отсутствие международных полетов нарастить турпоток смогли не все российские регионы: администрация Камчатки признала, что примет в этом году в три раза меньше туристов.