МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. В России в условиях пандемии, с марта по июль, закрылось около 62% торговых точек, а с 2017 года количество предприятий торговли сократилось на 26%. Такие данные привел председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на VII ПЛАС-форуме.

"Сокращение платежеспособного спроса, законодательные ограничения негативно сказываются на отрасли торговли в целом. После COVID-19 проблема еще более обостряется", — говорится в представленном докладе.

Отмечается также, что за последний год количество предприятий малого и среднего бизнеса в стране сократилось на 22,5%. Основная волна закрытий пришлась на период пандемии, в том числе из-за сложностей с арендодателями.

"Повторный локдаун может привести к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства вдвое", — подчеркнул Беляков.

В то же время по результатам первого полугодия 2020 года доля e-commerce в России выросла до рекордных 10,9% от совокупного оборота розничной торговли. В прошлом году этот показатель был на уровне 6,1%.

"Для России это исторический показатель. Во время пандемии развитие e-commerce стало одним из главных трендов в ритейле, поскольку для целого ряда товарных категорий онлайн оказался единственным возможным каналом продаж", — пояснил Беляков.

Ассоциация предлагает оказать отрасли поддержку. К необходимым мерам, в частности, в докладе отнесено предоставление отсрочки по уплате НДС и страховых взносов во внебюджетные фонды на шесть месяцев – суммарный эффект для торговли составит более 405 миллиардов рублей.

Также в отрасли считают нужным введение моратория на проверки для всех предприятий торговли, упрощение процедур лицензирования для торговли алкогольной продукцией.

В АКОРТ призывают незамедлительно снять действующие ограничения на работу непродовольственной розницы в регионах и предотвращение закрытия в случае "второй волны", а также снять барьеры для развития малых форматов, в том числе нестационарной торговли – основного канала сбыта продукции малых и средних производителей.

Кроме того, в качестве необходимых мер поддержки называется оплата больничных листов, обязательного тестирования сотрудников на COVID-19 за счет средств Фонда социального страхования — экономия составит не менее 7,5 миллиардов рублей за полгода.

Также участники рынка призывают снять избыточные ограничения на рынке алкоголя для увеличения доли легальных продаж и предоставить отсрочку по уплате НДС и страховых взносов во внебюджетные фонды на шесть месяцев, что даст суммарный эффект для торговли в сумме более 405 миллиардов рублей.

Кроме того, АКОРТ предлагает ограничить ставки эквайринга на уровне не более 1% — что даст экономию не менее 25 миллиардов рублей в год, а также запустить программу адресной продовольственной помощи — что даст повышение потребительского спроса на 319 миллиардов рублей в год.