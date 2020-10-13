МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные РИА Новости, не исключили резкой реакции курса рубля на президентские выборы в США и провели параллели с "черным вторником" 10 марта 2020 года, когда из-за праздника рубль не смог оперативно отреагировать на обвал рынка нефти, произошедший после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

Выборы в США проводятся 3 ноября, а 4 ноября в России выходной, и валютные торги на Московской бирже проводиться не будут. Поэтому этот фактор будет отыгрываться рублем с задержкой — только в четверг 5 ноября, который может оказаться "черным" для российской валюты, не исключают эксперты.

Курс доллара 10 марта с открытием торгов подскочил сразу более чем на 3,5 рубля – до 72,25 рубля, после чего в течение дня поднимался почти до 73 рублей (+6,5% за день). При этом рынок нефти тогда обваливался за день более чем на 30% — в район 30 долларов за баррель сорта Brent.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВОЗРАСТЕТ…

Напряженность на валютных и фондовых рынках будет возрастать по мере приближения выборов в США, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Четыре года назад новость о победе Дональда Трампа обрушила фьючерсы и азиатские площадки, но закрылись рынки в итоге на положительной территории. Я не исключаю, что и на этот раз отыгрывать результаты выборов будут достаточно бурно. Причем, если, отрыв между кандидатами будет мизерный, то неизвестно даже, признают ли кандидаты их итоги или вопрос определения победителя перейдет в юридическую плоскость и затянется. Рынки на такое отреагировали бы негативно. Не исключены резкие скачки рубля в преддверии выборов или после них", — добавил он.

Выборы в США выступают фактором риска для российской национальной валюты и могут вызвать волну продаж рубля, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, отвечая на вопрос, может ли четверг, 5 ноября, стать "черным" для "рубля" по аналогии с "черным вторником" 10 марта.

Неопределенность всегда присутствует на рынке, для динамики рубля победа того или иного кандидата на выборах США не так уж и очевидна, рассуждает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, отвечая на аналогичный вопрос.

Есть и совсем пессимистические оценки. В случае проигрыша Трампа обвал рубля вполне возможен, и доллар может подскочить до 85-86 рублей, а остаток ноября российские финансовые власти будут исправлять последствия, считает руководитель департамента инвестанализа и обучения "Универ Капитала" Андрей Верников. "Думаю, что будут валютные интервенции. Задача денежных властей облегчается тем, что они заранее абсорбируют рублевую ликвидность за счет большого размещения ОФЗ, и силы у валютных спекулянтов не очень велики", — сказал он.

ХОТЯ РУБЛЬ АКТИВНО ГОТОВИТСЯ…

Выборные риски уже учтены в рублевом курсе, и в случае их реализации это сдержит дополнительное ослабление российской валюты, считает Зварич из Промсвязьбанка. При этом, негативное влияние, скорее всего, будет краткосрочным, после чего инвесторы вновь обратят внимание на фундаментальные факторы, которые, напротив, будут способствовать укреплению рубля, полагает он.

"Плюс к этому поддержку национальной валюте могут оказать действия денежных властей РФ. В сложившихся обстоятельствах в базовом сценарии мы ожидаем, что до конца года доллар опустится ниже 75 рублей", — оценил перспективы Зварич.

В текущем курсе рубля уже заложена значительная часть санкционно-геополитического негатива, полагает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "Поэтому значительного критического влияния выборов на курс рубля я не ожидаю. Более того, рубль при курсе доллара в диапазоне 75-80 рублей недооценен на 7-8%", — сказал он.

Как и в 2016 году ситуация с американскими выборами остается неопределенной, и появление ясности в этом вопросе способно повысить спрос на рисковые активы (к которым относится и рубль), полагает Сусин. Победа демократов может усилить вероятность смягчения монетарной и фискальной политики, что добавит давления на доллар и поддержит "развивающиеся" валюты, добавил он.

Ситуация на валютном рынке РФ вряд ли выйдет из-под контроля: для России нет серьезных краткосрочных рисков в выборах в США, полагает Ващенко. "Поэтому даже если колебания будут заметными, то за 1-2 недели волатильность снизится", — резюмировал он.