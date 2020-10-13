МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Женщина умерла в возрасте 89 лет в Нидерландах после повторного заражения коронавирусом нового типа, сообщается в описании голландскими медиками клинического случая, опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета.

По информации голландских ученых, женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, заболела второй раз примерно через два месяца после начала первого заболевания COVID-19. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за повторного заражения пациентка скончалась.

Голландское издание BNO отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.

В конце августа вирусолог Марион Копманс говорила, что в Нидерландах повторную инфекцию впервые обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой.