МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Суточный прирост случаев COVID-19 в России снова растет, за последние сутки выявлено 13 868 случаев, общее число выросло до 1 326 178, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 868 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 892 (28,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.





Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 4618, Санкт-Петербурге — 557, Подмосковье — 420.





Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,4%).





За сутки в России выздоровели 7 550 человек после COVID-19, за все время — 1 031 785.





За сутки в РФ умерли 244 человека с COVID-19, за все время — 22 966. В частности, 58 человек умерли в Москве, 34 – в Санкт-Петербурге, по девять – в Подмосковье и Ростовской области.



