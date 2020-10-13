МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Нагрузка на сервис "Предоставление информации об установлении численности работников" стабилизировалась к вечеру 12 октября. Сейчас сервис работает стабильно. При входе на сервис запрос пользователя помещается в очередь, и ему отображается таймер ожидания. В этом случае надо дождаться автоматического обновления страницы, после чего откроется форма подачи сведений и пользователь сможет загрузить файл", — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве поблагодарили всех работодателей, которые ответственно отнеслись к предоставлению сведений о переведенных на удаленную работу сотрудников.

"Загрузить форму с этой информацией они могут до 19 октября", — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.