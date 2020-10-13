МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "Спутник V", независимо от площадки производства, будет проходить контроль в центре Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Независимо от того, на какой из площадок будет выпускаться данная вакцина… она будет проходить контроль в институте Гамалеи", — сказал Гинцбург на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.